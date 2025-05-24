《X檔案》大衛杜考夫尼秘密再婚！妻子比他小33歲…無名指戴鑽戒

記者陳芊秀／綜合報導

64歲美國男星大衛杜考夫尼（David Duchovny）在90年代主演科幻影集《X檔案》爆紅全球，戲裡飾演FBI探員「穆德」，專門調查外星人、靈異懸案，風靡無數粉絲。他與前妻蒂雅李歐妮於2014年6月離婚，自此單身多年，不過近日傳出秘密再婚，對象是31歲的莫妮克潘德爾貝瑞（Monique Pendleberry），兩人相差33歲！

▲《X檔案》大衛杜考夫尼（左）秘密再婚。（圖／翻攝自網站）

據《每日郵報》報導，大衛杜考夫尼與女友莫妮克潘德爾貝瑞外出散步，被拍到兩人無名指都配戴戒指，他戴著銀色戒指，女方則配戴金戒指以及閃亮的鑽戒，隨後一位發言人向媒體證實兩人確實已經結婚。兩人自2017年傳出戀情，隨後相當低調，2023年曾共同出席他參演的Netflix電影《你們這些人》首映活動，以及翠貝卡電影節。

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大衛杜考夫尼與前妻蒂雅李歐妮的婚姻維持17年，育有一子一女，大女兒1999年4月24日出生，現年26歲，兒子在2002年6月15日出生，現年22歲。他的二婚妻子年齡比他的女兒大5歲。

▲大衛杜考夫尼與女友外出散步，被拍到無名指都配戴戒指。（圖／達志影像）

而大衛杜考夫尼憑《X檔案》斯文帥氣形象爆紅，與戲中搭檔吉蓮安德森大飆CP感，更掀起全球跟風找男女演員搭檔拍科幻影集，長壽台劇《台灣靈異事件》，也被稱為「台灣版X檔案」。而他的私生活也引發外界關注，與《侏儸紀公園3》女星蒂亞李歐妮於1997年結婚，但婚後生活並不順遂，他曾於2008年承認自己患有性上癮症，並為此接受治療，夫妻二人分分合合，最終於2017年離婚。

