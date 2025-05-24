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李多慧事業版圖擴大　進軍旅遊業還要搞韓援三本柱

記者葉文正／台北報導

韓國啦啦隊女神李多慧今（24）日出席藥妝店活動，日前傳出味全龍有意找韓籍女神權喜原、金娜妍入隊，跟李多慧組「味全三本柱」，金娜妍上個月才與小龍女聯手應援，本週味全龍還找來權喜原擔任味全龍中場表演嘉賓，李多慧今被問及此事，也開心表示與權喜原聊了很多台灣的事，更俏皮用中文喊話球隊：「想要（指組三本柱）！味全，我想要。」

▲李多慧今天出席活動。（圖／讀者提供）

▲李多慧今天出席活動。（圖／讀者提供）

李多慧來台後接了許多業配、代言，日前被旅行社業者相中，合作推出韓國團，粉絲可以與李多慧同遊她的家鄉全州，一起手作特色料理，穿韓服漫遊韓屋村，玩尋寶遊戲等活動，李多慧笑說到時候也想要媽媽一起來，至於全州推薦的美食？她則說家鄉的家常菜相當好吃。

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▲▼ 。（圖／翻攝自李多慧YouTube）

▲李多慧相當努力工作。（圖／翻攝自李多慧YouTube）

21歲韓國超人氣，被稱為「怪物新人」的啦啦隊權喜原22日抵台便吸引大批球迷粉絲，李多慧提到當時與對方相談甚歡，聊了很多台韓相關話題，也透露權喜原第一次參與台灣應援很開心、覺得來台灣感覺很棒，而權喜原的中文進步很快，李多慧說未來見面如果可以用中文交流會很有趣，也不擔心未來地位受到威脅。

▲▼李多慧「2025童步長大--蒲公英寶寶助養記者會」。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧將待粉絲到韓國旅遊。（圖／記者周宸亘攝）

至於傳出權喜原、金娜妍加盟味全龍，球團則低調回應：「針對目前啦啦隊相關傳言不予評論，球團持續評估各種可能，如有任何消息將另行公佈。」李多慧也說還不清楚細節，不過自己之前在韓國沒有學妹，她們加入的話會很開心。李多慧樂見韓籍成員來台發展，覺得台韓有了更多交流也很棒，更喊話味全說自己想要組「三本柱」。

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李多慧, 林襄, 韓籍男友

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