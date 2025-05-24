IVE、ZB1等7組大咖到齊！KT POP高雄世運拼盤「破天荒推套票」還有接駁車

記者吳睿慈／綜合報導

最盛大的K-POP拼盤演唱會「KT POP」即將在5月31日於高雄世運主場館登場，主辦單位祭出限時粉絲福利後，包含簽名、合照通通有，24日再度加碼宣布「演唱會高鐵套票專案」住宿、交通費與門票一次搞定，並規劃接駁專車服務，協助觀眾順利返程，享受最便利的觀演體驗。

▲KT POP高雄世運拼盤IVE、ZB1等7組大咖到齊。（圖／友善的狗提供）



KT POP由男神演員池昌旭擔任主持人，超人氣女團IVE領銜演出，攜手Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU與HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna及KiiiKiii共7組韓星接力登場，呈現與眾不同的韓流音樂盛典。

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每組藝人演出6首完整曲目（KiiiKiii為4首歌曲），壓軸的大前輩Mark則是獻唱9首歌曲，舞台視覺、燈光音效全面升級，帶來如七場「小型專場」般的精華演出。

▲▼KT POP高雄世運拼盤即將在31日開唱。（圖／友善的狗提供）



主辦單位加碼推出限時粉絲福利，凡是即日起至5月24日晚間23點59分前完成購票並付款（不限票價、未退票）即可參加抽獎，有機會獲得簽名拍立得、簽名海報及彩排觀賞名額，此次彩排搶看福利持續加碼，7組韓星共60分鐘彩排時間，創台灣韓星彩排搶看新紀錄。

為便利觀眾前往本次活動現場，主辦單位特別規劃接駁專車服務，活動當日14點30分起，提供由高鐵左營站直達世運大道的接駁專車；演出結束後，亦將於21點30分起提供返程接駁車，從世運大道返回高鐵左營站，協助觀眾順利返程，免除交通煩惱。2025 KT POP演唱會匯聚多位人氣韓星，以專場規格打造沉浸式音樂體驗，勢必成為端午假期最亮眼的盛事。