獨家／世壯運最美人魚驚人斜槓 模特兒陳珮筠三金兩銀一銅

記者葉文正／台北報導

世壯運正如火如荼在雙北競賽中，演藝圈也有不少好手參賽，但成績最亮眼的，應該算是綽號「八金」的陳珮筠，她從小五因想減重加入泳隊，卻一腳踏入運動領域，成為水中女蛟龍，最高紀錄曾在大專運動會拿下八面金牌，因而有「八金」稱號，本次參加世壯運，更在自由式、蛙式與男女混式奪下三金兩銀一銅，一起參賽的選手根本不知道她模特兒身分。

▲陳珮筠有「八金」稱號。（圖／經紀人提供）

陳珮筠身高175公分，這次在50公尺個人自由式拿金牌，100蛙奪銀牌，50蛙也有銅牌，參加三個接力，都是金牌，總成績三金兩銀一銅，雖然原本就有備戰，但本以為不會拿到獎牌，奪牌很驚訝，因為畢竟是世界賽，很開心。

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▲陳珮筠是水中女蛟龍。（圖／經紀人提供）

回憶來時路，陳珮筠透露小五開始學游泳，「我起步算晚，因為當時太胖，爸爸就叫我去學，看我可不可以身形好一點，我也吃很多，食量太大，大到肚子可以一直突起來，要爸媽喊停我才不吃。」

▲陳珮筠在世壯運奪下好成績。（圖／世壯運提供）

學會游泳後，教練大概覺得她的自由式很棒，比其他同學快，也比較不怕冷，可能是因為以前在冷泉游泳，大概六年級就參加宜蘭縣運動會，跟大人較勁，結果第一次參賽就拿到第三名。陳珮筠表示：「當時在縣運都有打破紀錄，蛙式打破女子紀錄，50跟100公尺都留下傲人成績。」

▲陳珮筠(左)跟好友們在男女混式奪金。（圖／經紀人提供）

游泳路不能停，她到國中必須轉學，住教練家裡，陳珮筠也忍淚表示：「學校只有我在游泳，冬天水很冷，台北很多溫水泳池，為游泳國三上台北，一開始不願意離開家裡，還哭求爸爸不要讓我去，到我到高中體育班，之後上師大運動競技系。」不管專業或學業都得到最好的選擇。

▲陳珮筠戰績驚人。（圖／世壯運提供）

而在高中時期，她成績開始受到矚目，包括一百、兩百蛙式得到全中運冠軍，大學有一屆全國大專運動會還奪下八金可怕成績，她笑說：「所有項目可以比的都拿金牌，包含接力項目，就覺得蠻開心。」

▲陳珮筠是專業模特兒。（圖／經紀人提供）

大學畢業後她繼續攻讀研究所，也是念師大研究所，接著就慢慢退役當教練，現在在台北市文山區景興國中擔任游泳教練，帶出最好的學生，有拿過全中運金牌，銀牌等，希望他們日後更上層樓，自己也是與有榮焉。

不過游泳的歷程中，也是充滿辛苦與挑戰，陳珮筠提到：「訓練時一天要游一萬多公尺，而且在水中待久了，還有感染的風險，也曾在高中受傷，那時又要比賽，但游泳會很痛，也到處找偏方，最害怕用針刀，因為很痛，現在已經流行打PRP了，大概拖半年才好，低潮期，成績也不好，訓練時也不能突破成績，最難熬，想要放棄，

而她的感情路也曾遭遇重大挫折，「我國高中時比較專注訓練，且很自律，到大學才開始交男友，之前有過一段婚姻，但一年前，發現個性不合，交往過程發現對方跟別人有曖昧，但都沒抓到就不能確定，最後還是走上離婚一途。」並與前夫育有兩女。

陳珮筠也提到，開始當模特兒，「那時有選秀，然後我妹已經在模特兒公司當模特兒，就陪她一起工作，其實不管游泳或走秀兩種工作我都喜歡，畢竟兩件事情有不同挑戰，很新鮮，會遇到不同人事物，對自己也蠻有幫助，增加自己閱歷，到現在每天都還要教課，生活相當充實。