香港金像獎驚傳「政府沒補助」！主席爾冬陞：政府不會永世供養你

記者陳芊秀／綜合報導

第43屆香港金像獎於4月27日剛風光落幕，入圍電影《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》等都是近期影壇神作。然而圈內盛傳香港金像獎本屆沒有獲得政府補助，主席爾冬陞受訪時親自回應。

▲第43屆香港電影金像獎日前風光落幕，但圈內傳出本屆沒獲得政府補助。（圖／翻攝自臉書）

據《香港01》報導，香港金像獎至今已經舉辦43屆，本屆頒獎禮開始前，圈內謠傳金像獎位獲得香港政府補助，而且本屆特刊的銘謝頁，除了香港康文署（康樂及文化事務署）提供場地，該頁面沒有刊出任何政府單位的標誌，疑似符合外界謠傳。且對比第42屆有CreateHK、電影發展基金、文化體育旅遊局、政府文體旅計劃等4個單位為資助機構，相較下本屆製作成本疑似大縮水。

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本屆香港金像獎的廣告置入相當搶眼，其中一個是影帝級古天樂搭Uber Taxi抵達紅毯，典禮會場內，有《九龍城寨之圍城》的演員叫賣叉燒飯，雖然置入廣告令觀眾印象深刻，但是港媒觀察是用來補貼製作成本。

▲港媒報導，香港金像獎頒獎禮廣告置入搶眼，古天樂搭Uber Taxi來紅毯現場。（圖／翻攝自臉書）

面對外界疑慮，香港金像獎董事局主席爾冬陞回應「可以叫『都市傳說』」，並說明特刊沒有印政府單位的標誌是因為延誤，直至金像獎完成財政是收到資助獲得批准的通知。官網稍後也會更新合作單位，補上政府單位。

▲爾冬陞回應圈內謠傳。（圖／翻攝自爾冬陞微博）

爾冬陞受訪時提及，金像獎找商業贊助與市場景氣有關，去年市場復甦不如預期，有關頒獎禮廣告置入被批評太商業化，而他直言這種觀念要改，「我有跟董事局說，是否應該將頒獎禮恰當地走得更商業，更加可自力更生，長期依賴資助並不健康」。現階段獲得政府資助、企業贊助都缺一不可，他表示，電影是一種商業行為，商業化不會影響結果，只會讓活動更精彩。政府資助有所謂的「雙管制機制」，並說：「（政府資助）會遞減的，希望你可以做到自主，不是永世供養你，如果在不久將來（金像獎）不再獲資助，都不要覺得太奇怪。不過暫時來說都需要政府的支持，尤其現時商業環境未全面復甦。」