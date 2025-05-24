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高雄歌迷1表現...陳奕迅感動狂讚：太珍貴了！　安可難得唱3首

記者蔡琛儀／高雄報導

金曲歌王陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋開唱，他原訂上週五就要演出，但卻因確診緊急宣布延期，團隊第一時間緊急確認藝人與場地檔期，原以為難以挪動，沒想到幸運敲定月底檔期，得以保住這場睽違12年的重逢，也讓昨（23日）的演唱會成為高雄巡演首場。

▲▼陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄演唱會首場。（圖／My Kan提供）

▲▼陳奕迅對於高雄首場的觀眾回饋相當滿意。（圖／My Kan提供）

▲▼陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄演唱會首場。（圖／My Kan提供）

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這套巡演，陳奕迅在每場的都會選唱2首不同的安可曲，事前也不會公布曲目，昨晚高雄歌迷格外熱情，掌聲持續足足超過1分鐘，讓歌王開心不已，不僅滿場又跑又跳向觀眾打招呼、獻上飛吻，「太珍貴了這個社會，現在大家通常都（用手機拍照），謝謝高雄。」還相當接地氣的說：「甘蝦甘蝦，乾蝦哩！」

他還因此破例唱了3首，包括〈愛是懷疑〉、方大同寫的〈倒帶人生〉及蔡健雅創作的〈多少〉。陳奕迅感性說，過了中年，發現「減法生活」可能更好，「簡約，講到這個詞讓我想到一個朋友。」他雖沒有說出方大同的名字，但他說：「他寫過兩首歌給我，之前唱過一首，今天唱的是他自己寫的，湊巧，就是很有緣份被我聽到，結果我比他先唱，他唱英文我唱國語。」指的歌曲就是方大同創作的〈倒帶人生〉，讓歌迷聽得如癡如醉。

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