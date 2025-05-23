Lulu「卵子不想配合」等2年圓夢了！臉紅PO寫真照：生日完成計劃

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）2023年曾坦言積極諮詢凍卵事宜，無奈努力半年未能成功，只好順其自然。但令粉絲又驚又喜的是，她22日低調在社群網站承認已經「完成了我的凍卵計劃」！

▲Lulu終於在4月完成凍卵手術。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu在Instagram限時動態透露，早在4月24日過生日的前後，圓了凍卵的心願，「成功凍了33顆」，還曝光了一張可愛的畫面，「這是其中幾顆卵子的寫真照。」

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▲Lulu凍了33顆卵子。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



至於凍卵過程，Lulu表示將完整拍攝一集紀錄影片，再上傳到個人的YouTube頻道，「也想要看看大家對凍卵有什麼問題跟好奇，我會在影片中為各位做解答。」

▲Lulu 2023年便積極想凍卵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



事實上，Lulu 2023年出席活動時坦言，當時雖然積極想凍卵，只不過「我的卵子可能一直不想配合」遲遲無法成功。但她當時也強調卵子狀態很好，只是真的要動手術時，生理期都沒有準時報到，「可能它們還不想被凍吧」，導致當時拖了半年都未能如願。