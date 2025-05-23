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小S女兒17歲Lily靠「耳穴貼」養生排毒　每天按30下失眠、便秘都有解！

▲▼ 。（圖／翻攝IG@lilyhsuuuu）

▲小S女兒17歲Lily靠「耳穴貼」養生排毒，每天按30下失眠、便秘都有解！ 。（圖／翻攝IG@lilyhsuuuu）

記者王威智／綜合報導

小S（徐熙娣）17歲的二女兒Lily（許韶恩）不只外貌亮眼，對健康養生也相當有研究。她經常在社群平台分享生活日常，近日更公開自身的養生秘訣，包括每天吃早餐、服用中藥調理體質，以及使用「耳穴貼」進行排毒與紓壓，引發網友熱烈關注。

所謂「耳穴貼」是中醫常見的自然療法，透過刺激耳部特定穴位達到保健效果。中醫指出，耳穴按摩操作簡單、疼痛感低、幾乎無副作用，特別適合怕針灸或容易暈針的人。現在這項療法在日本也蔚為風潮，市面上甚至出現水鑽、珍珠造型的耳穴貼，不僅實用，也兼具時尚感。

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▲小S女兒分享私房養生法曝光！17歲Lily愛用「耳穴貼」排毒助眠 。（圖／翻攝IG@lilyhsuuuu）

8大常見耳穴功效一次看懂
以下為中醫常用的8大耳穴與對應功效，民眾可依照自身狀況按壓，但仍須注意耳部清潔，避免因操作不當造成感染或破皮：

●耳神門：位於三角窩外側1/3處上方，具安神、鎮靜、止痛功效，適用於失眠、自律神經失調與各類疼痛。

●額點：可緩解額頭及前額部位的頭痛。

●顳點：對兩側顳部及太陽穴的疼痛具有舒緩作用。

●枕點：可改善後腦勺疼痛與肩頸緊繃。

●心點：搭配耳神門使用，有助鎮定心情、提升睡眠品質。

●內生殖點：促進子宮氣血循環，能減輕經痛、經前頭痛及胸部脹痛。

●飢點、渴點：有助抑制食慾，適合控制飲食、協助減重。

●大腸點、小腸點：刺激腸道蠕動，有助改善便秘。

不過也提醒，按摩耳穴時可用手指指腹或棉花棒輕輕按壓，每處約20～30下，想到時或身體不適時皆可進行。但若出現持續性不適或嚴重症狀，仍建議諮詢專業醫師評估。

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小S, Lily許韶恩, 耳穴貼, 中醫養生, 排毒, 失眠改善, 便秘解方, 耳穴按摩, 健康生活, 養生方法

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