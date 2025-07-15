峮峮開箱包包「1物堅持要帶」！　拍美照「展女王氣勢」攝影師狂讚嘆

記者孟育民／台北報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，經常在社群分享穿搭美照，各種風格都能駕馭的她，近期深獲全球實尚包包選品品牌uniarts的青睞，成為旗下韓國潮流品牌的「品牌大使」。在拍攝廣告當天，峮峮帥氣又不失女王架勢，拿著各種包款擺拍，被一旁的攝影師頻頻稱讚。提到潮流是什麼？峮峮自信表示：「找到最適合自己的元素！」

▲▼峮峮為uniarts拍攝廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

峮峮強調她選擇包款有三大要件，就是要好看、好搭、好用，她也特別開箱自己經常使用的包包，是來自韓國設計師品牌Joseph&Stacey的百褶包，外觀小巧可愛，背包上還有小雛菊圖案，收納空間卻很實用，鑰匙圈、收納包、女性化妝品、保健食品、耳機通通放得進去，由於此包款還有分不同大小，她還特別推薦給經紀人使用。被問如果包包裡面只能帶一樣會選擇什麼？她則說：「手機，因為我其實不太帶皮夾出門，我去哪裡就用手機逼逼。」

▲▼峮峮開箱JS百褶包，裡面可以塞不少東西。（圖／記者劉亮亨攝）

峮峮拍攝廣告當天，分別拿著JS百褶包、RavRac、tripose、mazi untitled等包款，各種不同類型應有盡有，像是tripose的REFLEC後背包不但能出外景使用，日常出門也能當作穿搭的「時尚單品」，是一款女生或男生背都很適合的中性包款。其中，峮峮最愛RavRac行李箱，拍攝現場看見就眼冒愛心分享說：「它還有一個大的尺寸，但這個小的很帥，外觀上的X型織帶視覺很搶眼，不管是去球場，或者是出國玩工作，大家一看就會知道這是我的，是時尚、實用都兼具的行李箱。」

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▲RavRac行李箱顏色超亮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲tripose後背色大容量方便峮峮出外景搭配 。（圖／記者劉亮亨攝）





▲mazi untitled深藏不露，內部還有夾層 。（圖／記者劉亮亨攝）