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林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

記者潘慧中／綜合報導

林采緹與小兩歲男友穩定交往約3年，不時分享生活的她20日坦言植入避孕器後，頓時引發廣大討論，還因此被問男友不戴保險套的原因，她事後只好一一回覆解釋。

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲林采緹坦承不愛另一半戴套的觸感。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹21日在Instagram限時動態解釋，她知道一般人通常都是讓男友戴保險套，「但因為我自己不愛另一半戴保險套的觸感」，加上會忘記吃事前避孕藥，她才決定花1萬1千元自行植入避孕器。

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▲林采緹20日植入避孕器。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

看到有網友質問「妳有想過為什麼是女方避孕嗎」，林采緹則反問，「自己可以掌控為什麼不要？」至於避孕原因，她解釋單純現階段不想要小孩，「可能下個月就想了，畢竟女人是善變的。」

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲林采緹表示現階段不想要有小孩。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

事實上，林采緹20日便在社群網站坦言，原本是靠月拋式避孕環達到避孕效果，「但麻煩的是我會常常忘記時間放新的，而且一個600塊用一個月算起來更貴！」

▲▼林采緹與小兩歲男友穩定交往約3年。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520、日晶采提供）

於是，林采緹決定前往婦產科在手臂下方植入避孕器，「用一個類似槍的東西打進去，整個過程10分鐘內搞定」，而且可以維持3年，「如果想懷孕隨時可以取出！取出後兩週內就會恢復懷孕能力，覺得很方便！」

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