吳婉君正面回應家暴風波！　沉默2個月喊話：是包裹著善意的殘忍

記者蔡宜芳／綜合報導

女星吳婉君3月底認愛藝人趙駿亞，卻同時爆出交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，事件掀起熱烈議論，她的一舉一動也備受關注。事發近兩個月，吳婉君21日對此吐露心聲，希望事件到此為止。

▲吳婉君3月控告趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

吳婉君提到，面對受傷或傷心的人，最重要的是給予安慰、鼓勵，或選擇靜靜地陪伴，而不是一再提及那些傷痛，「真正的心疼，是希望他能在自己的節奏裡慢慢好起來。」吳婉君也說，不管用什麼樣的方式一再重提憾事，都不是關心，「而是一種包裹著善意外衣的殘忍，是以他人的苦難為話題的消費。」

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▲吳婉君針對家暴風波做出回應。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

吳婉君在貼文中向所有關心她的朋友表達感謝，並表示自己已收到大家的祝福與支持，「願未來我們都能擁有更多的幸福與美好。」也懇請外界在提及她時，暫時放下對先前她被家暴的事件的關注，「我還有其他作品和努力的成果，更希望被看見。謝謝大家的體諒與尊重。」

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