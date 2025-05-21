業界「半年前盛傳申請場地」：TWICE年底台灣開唱！　娜璉打頭陣7月解禁先上

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE出道10年，但成員從未登台舉辦過演唱會，直到大姐娜璉於7月確定登台參加高雄啤酒節，成為隊內第一位在台開唱的成員，令粉絲瘋猜「TWICE整團解禁不遠了」。事實上，據《ETtoday》側面打探業界早在半年前盛傳TWICE將在年底登台，且正在申請高雄世運體育館的場地。

▲業界半年前早已盛傳「TWICE要來台灣開唱」。（圖／翻攝自TWICE IG）



自新冠肺炎之後，韓星來台次數越發頻繁，多位大咖輪流登台，但遲遲未見超紅人氣女團TWICE來到台灣開唱。事實上，JYPE旗下團體Stray Kids、ITZY、NMIXX等團體都來過台灣，NMIXX更是第一組站上大巨蛋的韓團，令粉絲相當扼腕「等不到TWICE」。

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但其實距離TWICE登台日子不遠了，業界早在半年前盛傳TWICE將在年底登台，且正在申請高雄世運體育館的場地，據了解，台灣方主辦單位是過去經常合作的單位。至於子瑜是否真的要返鄉？子瑜媽方面暫無回覆。

▲距離TWICE登台之日不遠了。（圖／翻攝自TWICE IG）



業界盛傳TWICE將在年底登台，但正式的相關訊息待官方公佈。在團體登台前，娜璉會搶先一步登上高雄啤酒節，並於7月4日帶來演出，雖然是全團來襲，但已經引起大批粉絲躁動。