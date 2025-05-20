Energy唱最新台劇主題曲！黃瑄狂撥算盤被抓包　遭尹昭德當場戳破

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》描述50、60年代台灣西服產業的故事，以尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」為主軸，講述一心立志成為台灣首位女西裝師何宜珊，如何突破時代框架的勵志歷程。





▲《寶島西米樂》以尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」為主軸。（圖／台視提供）

繼釋出充滿復古質感的主視覺後，今（20）日搶先公開片頭影片，主題曲〈太陽〉由Energy主唱阿弟（蕭景鴻）演唱，劇中主要演員尹昭德、黃瑄、何宜珊、盧彥澤、王盈凱、蔡祥、陳玹宇、陳文山、黃婕菲、馬國賢、孫綻、璟宣、陳婉婷、蔡宜君、洪淇、許瀞蔆、王丁筑等人齊聚棚內拍攝，場面盛大。

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▲《寶島西米樂》以尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」為主軸。（圖／台視提供）

這次台視再度與華語戲劇配樂大師蔣三省合作，打造全新主題曲與片尾音樂。入圍此次金曲獎兩項大獎的夯團Energy主唱「阿弟」蕭景鴻特別為本劇獻唱，以磁性嗓音為戲劇注入溫暖能量，音樂與畫面完美交織，為《寶島西米樂》強力加持。

▲《寶島西米樂》找來阿弟演唱主題曲。（圖／台視提供）

劇中飾演「寶島夫妻檔」的尹昭德與黃瑄合體入鏡，一人持算盤、一人做西裝，默契十足。黃瑄笑說「曉蘭是負責對外拉業務的，這些業務靠畫面呈現不太直觀，所以導演就安排我拿算盤，代表角色精明幹練、懂得經營管理。」

尹昭德補充「這算的不僅是店裡的帳，算的也是人生的帳。因為店裡好幾次危機，都是靠曉蘭化解的！」不過盧彥澤爆料，其實尹昭德學過珠算，當場看到黃瑄撥弄算盤的手法不太對，都會忍不住疑惑「不是這樣子，這現在是在加還是減呀？」

▲《寶島西米樂》以尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」為主軸。（圖／台視提供）

而黃瑄笑說本來是簡單做加法，導演希望能呈現算盤撥得飛快、日進斗金的樣子，所以就加了很多動作，居然被專業的尹昭德發現，其實是在亂算一通，她坦言當下的確有點心虛「我真的很久沒打算盤了，最後一次可能是小學的時候吧！」

何宜珊也不忘稱讚「整個片頭畫面好美，每個角色之間的互動與關係，都透過構圖呈現得很有層次。」。《寶島西米樂》從視覺到聽覺皆用心呈現，透過影像與音樂相輔相成，提供觀眾更加豐富的觀賞體驗。