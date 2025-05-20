記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手金浩中因酒駕肇事逃逸案引發社會關注，19日正式向大法院提交上訴撤回書，這代表著先前二審法院所判的「有期徒刑2年6個月」將維持原判、即日確定。由於他自去年5月起即已遭羈押，若服刑期滿，預計將於2026年11月出獄。

▲金浩中2024年駕車與計程車發生碰撞，卻肇事逃逸。（圖／翻攝自韓網）



金浩中被控於2024年5月9日晚間，在首爾江南區狎鷗亭洞酒後駕駛撞上對向計程車後逃逸。事發後17小時，他前往警局接受調查，因無法準確推算血中酒精濃度，未被依《道路交通法》中的酒駕罪起訴。但他仍被依《特定犯罪加重處罰法》中的危險駕駛致傷、肇事逃逸、事故後未處置與教唆他人頂罪等多項罪名起訴。

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一審法院判處金浩中有期徒刑2年6個月。他不服判決提出上訴，並否認所謂「酒駕代替認罪」計畫，聲稱撞車是因操作手機所致，與酒精無關，並提交130多封反省文請求寬容處理，但二審法官認定其供詞與行為前後矛盾，維持原判。法院指出，當日金浩中飲酒量顯著，難以僅以「操作手機」解釋事故。他不僅與被指定頂罪的相關人士見面，還要求經紀人冒名自首、刪除行車紀錄，甚至在肇事後換裝離開現場，製造假通話紀錄，行為惡劣、犯後態度亦不佳。

金浩中原於5月1日提出上訴，並聘請大型律師事務所研擬對策，但最終於19日主動撤回上訴。對此，他的粉絲俱樂部表示：「金浩中經過長時間的思考後，決定放棄上訴，我們尊重他的選擇，將與他一同堅定走向復出之路。」

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