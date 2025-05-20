ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金浩中酒駕肇逃「確定被關2年半」！　粉絲團竟不離不棄：全心等他復出

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手金浩中因酒駕肇事逃逸案引發社會關注，19日正式向大法院提交上訴撤回書，這代表著先前二審法院所判的「有期徒刑2年6個月」將維持原判、即日確定。由於他自去年5月起即已遭羈押，若服刑期滿，預計將於2026年11月出獄。

▲金浩中駕車與計程車發生碰撞，卻肇事逃逸。（圖／翻攝自韓網）

▲金浩中2024年駕車與計程車發生碰撞，卻肇事逃逸。（圖／翻攝自韓網）

金浩中被控於2024年5月9日晚間，在首爾江南區狎鷗亭洞酒後駕駛撞上對向計程車後逃逸。事發後17小時，他前往警局接受調查，因無法準確推算血中酒精濃度，未被依《道路交通法》中的酒駕罪起訴。但他仍被依《特定犯罪加重處罰法》中的危險駕駛致傷、肇事逃逸、事故後未處置與教唆他人頂罪等多項罪名起訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一審法院判處金浩中有期徒刑2年6個月。他不服判決提出上訴，並否認所謂「酒駕代替認罪」計畫，聲稱撞車是因操作手機所致，與酒精無關，並提交130多封反省文請求寬容處理，但二審法官認定其供詞與行為前後矛盾，維持原判。法院指出，當日金浩中飲酒量顯著，難以僅以「操作手機」解釋事故。他不僅與被指定頂罪的相關人士見面，還要求經紀人冒名自首、刪除行車紀錄，甚至在肇事後換裝離開現場，製造假通話紀錄，行為惡劣、犯後態度亦不佳。

金浩中原於5月1日提出上訴，並聘請大型律師事務所研擬對策，但最終於19日主動撤回上訴。對此，他的粉絲俱樂部表示：「金浩中經過長時間的思考後，決定放棄上訴，我們尊重他的選擇，將與他一同堅定走向復出之路。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

【太扯！】洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」

推薦閱讀

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

熱狗嗆爆演藝圈閃兵！　曬馬祖部隊照「每次收假笑最燦爛」：超好玩

熱狗嗆爆演藝圈閃兵！　曬馬祖部隊照「每次收假笑最燦爛」：超好玩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金浩中

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
  2. 《Peak Time》巡演辦到海外「偶像2年沒拿到酬勞」　主辦擺爛惹怒韓網
  3. Energy唱最新台劇主題曲！黃瑄狂撥算盤被抓包　遭尹昭德當場戳破
  4. 白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
  5. 安迪離世6年！愛妻觀落陰「他痛哭道歉」　心碎喊話：下一世再當你妻子
  6. 櫻井翔「學霸偶像」首同框訪賴清德！對談真心話曝光　超狂學歷起底
  7. 百貨巨型螢幕播BTS Jin新歌「臉剛好在轉角」　現場粉絲一看沉默了
  8. 爆紅短劇上線就破百萬觀看！　找葉式特工當導演「幕後推手背景驚人」
  9. SJ東海「旋轉拋麥技」太帥！　韋禮安挑戰失敗自嘲：像費玉清上身
  10. 票選「最強逆齡男神」名次大公開！玄彬愛用保養品成熱搜焦點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366