▲ 新人陳竟飛Shane推出單曲〈憤怒的重量〉。（圖／小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

以BL影集《關於未知的我們》插曲〈若我們註定是場電影〉爆紅的新人陳竟飛Shane，近來搶先推出單曲〈憤怒的重量〉，陳竟飛Shane分享：「當時我正在拍攝觀傳局廣告，場景在一間酒吧，當下看到下班的人們舉杯、搖擺、釋放，讓他深刻感受到這世界其實很需要一個可以放心吶喊的地方，我從小就是不太會把負面情緒帶出來的人，這首歌是我第一次對世界承認——我也會痛，我也需要出口。」

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▲▼ 新人陳竟飛Shane誤打誤撞進入演藝圈。（圖／小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）



陳竟飛Shane踏入演藝圈的過程也充滿戲劇性，他原本只是去上了演員黃河老師的表演課，沒想到一腳踏入廣告圈，從臨演、男配、一路演到男主角，3年內拍了多達77支的廣告片，他也表示：「真的非常感謝黃河老師，是他讓我接觸表演、打開了情緒表達的開關，才一步步走到今天的自己。」那段時間他一度認為歌手夢就此熄火，如今站上舞台，不再是代言他人形象的演員，而是唱出自己生命的創作人。

從小生長在書香世家，沒有音樂背景的陳竟飛Shane從來不覺得自己會成為創作歌手，但他在國中時和同學們唱KTV時，歌聲意外受到大家的肯定、第一次發現自己是能唱歌的，此後在朋友鼓勵下參加校園比賽並拿下冠軍，也從那刻起，夢想悄悄埋在心中，「那群朋友到現在還在我身邊，已經18年了，是他們，讓我一直相信自己可以唱下去。」

他創作靠自學、靠看無數國內外音樂人影片慢慢琢磨，受到林宥嘉、韋禮安、李榮浩影響很深，但隨著時間過去，陳竟飛Shane也開始欣賞Harry Styles與Benson Boone的音樂，這也讓他的首張專輯融合了更多意想不到的元素，新歌由陳竟飛Shane親自作詞作曲，與音樂製作人史帝伏Steve.Inn共同打造，錄音過程嘗試超過十個版本，才終於抓到那個「不用完美、只要誠實」的聲音狀態。他坦言：「唱到後面不想再追求準確與控制，乾脆放手讓旋律自己流動。」

