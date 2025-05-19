陳妍希新尪「是香港男神」開頭就滅門！Disney+《藏海傳》開播登頂

記者黃庠棻／台北報導

2025年度古裝大戲《藏海傳》已於昨（18）日在台灣、香港地區Disney+ 正式上線，該作不僅於開播前突破900萬預約人數，成為優酷有史以來的預約人數冠軍外，在開播5小時內的熱度更突破8000，成為2024以來開播首日熱度最高的劇集。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）

隨著本週的追劇日曆公開，Disney+ 也將緊跟最新集數每日上線，號召劇迷們開啟一場追劇馬拉松，與藏海（肖戰飾）一同前往這場佈局多年的復仇計畫。

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▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）



《藏海傳》由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇、黄覺等演員領銜主演，在最新播出的集數中，藏海（肖戰飾）因親眼目睹家人被滿門抄斬而踏上復仇之路，藏海的父親蒯鐸由鍾漢良飾演、母親趙上弦則由陳妍希飾演。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）

鍾漢良與陳妍希在對抗仇敵時，表現出的大義凜然和臨危不懼，令粉絲們感動直呼「才第一集我就看哭了」而陳妍希也於昨（18）日發文表示很榮幸受邀參加《藏海傳》，並大讚肖戰「已經妥妥地是個沉穩且有爆發力的男演員，且依舊是謙遜有禮的少年」，更透露對方還特地傳簡訊感謝她，陪伴完成了一場很重要的戲，令粉絲們更加期待後續的故事發展。

▲陳妍希、鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的父母。（圖／Disney 提供）



《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。

▲陳妍希、鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的父母。（圖／Disney 提供）

在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。2025年度古裝大戲《藏海傳》已於台灣香港地區Disney+同步跟播中。

▲陳妍希、鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的父母。（圖／Disney 提供）