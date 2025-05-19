八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

記者黃庠棻／台北報導

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）2024年登記結婚，時隔一年於17日在北京郡王府酒店舉行豪華中式婚禮，新人特別準備了婚禮小禮物，用中國結裝飾，內含寶格麗產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣，送給前來同歡的賓客。沒想到，八點檔女星許蓁蓁私下是女方好友，也特地飛到當地參加婚禮祝福。

▲汪小菲、Mandy在北京舉辦婚禮。（圖／翻攝自許蓁蓁Instagram）

八點檔女星許蓁蓁原是女團ZERO+成員，後來在《天道》飾演驕縱千金，過去演出《我的婆婆怎麽那麼可愛》、《一家團圓》等夯劇，她在2024年一次宣布結婚、懷孕的喜訊，後來在202年3月喜迎寶寶誕生，產後2個月與老公一起飛到北京參加好友馬筱梅的婚禮。

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▲許蓁蓁到北京參加汪小菲、Mandy婚禮。（圖／翻攝自許蓁蓁Instagram）

許蓁蓁在社群網站上寫下給好友馬筱梅的祝福，感性表示「我美麗又堅強的好友，經過這麼多事情，常常會很心疼妳承受這麼多。我們認識這麼久，妳真的都沒變，依然是原來那個真誠、率性、對身邊人都超好的。這麼美好的妳，值得擁有一切最好的，看到妳幸福洋溢出嫁的那刻，真的非常非常替妳開心，妳絕對是全世界最美的新娘，很感動參與了這麽難忘的日子，更謝謝妳一路暖心、體貼的安排，一定要一直幸福快樂喔，愛妳」。

▲許蓁蓁到北京參加汪小菲、Mandy婚禮。（圖／翻攝自許蓁蓁Instagram）

不僅如此，許蓁蓁也曬出多張汪小菲與馬筱梅婚禮的現場照，除了小倆口的中式禮服牽手合照外，她穿著一襲粉紅色洋裝出席，與穿著淺咖啡色西裝的老公一起跟新人合照，Mandy一身爆乳白色婚紗相當吸睛。

▲許蓁蓁到北京參加汪小菲、Mandy婚禮。（圖／翻攝自許蓁蓁Instagram）