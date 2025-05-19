台片登坎城影展紅毯！　蔡淑臻絕美合體奧斯卡最佳導演西恩貝克

記者黃庠棻／台北報導

台法合製電影《左撇子女孩》劇組近期到坎城影展，還獲邀出席《腓尼基計畫》星光首映，與好萊塢明星一同走紅毯。本片出席紅毯成員包括蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、導演鄒時擎以及本屆奧斯卡最佳導演西恩貝克。

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

蔡淑臻受邀《腓尼基計畫》世界首映，坦言「不知道在一個這麼大的電影院看電影是什麼感受。這位導演的作品一向視覺風格強烈幽默有趣，並且有很多優秀的演員參與，非常期待。」她也分享此次造訪坎城的心情，直呼「這裡的人都非常熱情友善！雖然時差讓我很痛苦，但是這裡的空氣、陽光和人，實在令我著迷，很想留下來生活。」

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▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

《左撇子女孩》日前首映後評價多數不錯，導演鄒時擎被問到對於本片入圍「影評人週競賽」，將於坎城時間21日頒獎有無信心時，表示這次入選競賽已經是對作品很大的肯定，坦言「首映後確實有收到許多正面的反饋，很感謝觀眾和影評人給予的關注。不過，我對於獎項其實沒有太多期待，能夠入選影評人週，並且順利完成這部片子、跟大家分享，已經是很大的肯定了。」

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克合作超過20年，《左撇子女孩》是她第一部獨立擔任導演作品，劇本則由她與西恩貝克合寫。影評人週頒獎將於坎城時間5月21日舉行。