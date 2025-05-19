ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台片登坎城影展紅毯！　蔡淑臻絕美合體奧斯卡最佳導演西恩貝克

記者黃庠棻／台北報導

台法合製電影《左撇子女孩》劇組近期到坎城影展，還獲邀出席《腓尼基計畫》星光首映，與好萊塢明星一同走紅毯。本片出席紅毯成員包括蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、導演鄒時擎以及本屆奧斯卡最佳導演西恩貝克。

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

蔡淑臻受邀《腓尼基計畫》世界首映，坦言「不知道在一個這麼大的電影院看電影是什麼感受。這位導演的作品一向視覺風格強烈幽默有趣，並且有很多優秀的演員參與，非常期待。」她也分享此次造訪坎城的心情，直呼「這裡的人都非常熱情友善！雖然時差讓我很痛苦，但是這裡的空氣、陽光和人，實在令我著迷，很想留下來生活。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

《左撇子女孩》日前首映後評價多數不錯，導演鄒時擎被問到對於本片入圍「影評人週競賽」，將於坎城時間21日頒獎有無信心時，表示這次入選競賽已經是對作品很大的肯定，坦言「首映後確實有收到許多正面的反饋，很感謝觀眾和影評人給予的關注。不過，我對於獎項其實沒有太多期待，能夠入選影評人週，並且順利完成這部片子、跟大家分享，已經是很大的肯定了。」

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

▲《左撇子女孩》劇組到坎城影展。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克合作超過20年，《左撇子女孩》是她第一部獨立擔任導演作品，劇本則由她與西恩貝克合寫。影評人週頒獎將於坎城時間5月21日舉行。

分享給朋友：

追蹤我們：

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

推薦閱讀

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

賢奎再為《魔鬼計謀》失言致歉！事發當下「工作人員真實反應」曝

賢奎再為《魔鬼計謀》失言致歉！事發當下「工作人員真實反應」曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

左撇子女孩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 靠BL劇插曲爆紅！　男歌手罕見自剖脆弱面：我也會痛
  2. 《折腰》劉宇寧公開認了離過婚！前妻長相被洩　火大開戰酸民：不是人
  3. KPOP灶咖大賽進階版！MAMAMOO參戰華語歌壇　頌樂「學中文半年」新歌曝光
  4. 洪詩懷孕5個月「肚子大到藏不住了」！二胎最明顯變化曝：令人擔心
  5. TRASH四度叩關金曲獎！　阿夜霸氣喊「事不過三」：這次看著辦吧
  6. 「3億點閱夯曲」台中首唱！　人氣日女星爆吃3天「滷肉飯、炒米粉」全下肚
  7. 《柔美3》男主角人選曝光！　小金高銀10歲…網超看好：形象很搭
  8. 樂天新MC中空露腿「被爸罵丟臉」！離家2年後…他搶要簽名球：3顆籃籃的
  9. 陳妍希新尪「是香港男神」開頭就滅門！Disney+《藏海傳》開播登頂
  10. 寇乃馨最想娶排行吊車尾！　黃國倫認難駕馭：我不入地獄，誰入地獄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366