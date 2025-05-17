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《成功路上》李程彬穿越狂嗆王識賢「不是當老闆料」　爆衝突當事人反應曝

記者蕭采薇／台北報導

李程彬在《成功路上》從現代穿越到過去，憑藉過往記憶一口斷定王識賢不是當老闆的料，讓兩人大吵一架。打滾演藝圈多年的王識賢自認個性與角色完全相反，如果遇到別人當面告知缺點時，會先沈默思考，若真有其事就自我反省再努力改進。

▲《成功路上》王識賢、張詩盈、郭子乾、李程彬自由發揮。（圖／公視台語台、華視提供）

▲身為演藝圈前輩的王識賢，若遇到別人當面告知缺點，會先思考再反省改進。（圖／公視台語台、華視提供）

影帝李程彬則以演戲舉例，有時候遇到前輩提供演戲的經驗談，姑且不論對錯都應該要先仔細聆聽，每個人想法不一樣，拿手的地方也不一樣，一定有可以學習的地方。戲裡幫助兩人重拾友誼的張詩盈，本人卻直言不會當和事佬，頂多會去了解雙方的想法與在意的事情是什麼，但會尊重他們各自的判斷，畢竟緣分本來就不可強求。

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相較於經營工廠的坎坷，校園裡的青澀戀愛則正在萌芽，吳翰林因為考試成績贏得與許莉廷海邊約會的機會。兩人一起放風箏的畫面看似十分浪漫，卻讓許莉廷憂心忡忡，一方面是自己很容易曬黑，擔心隔天膚色不連戲。

▲《成功路上》王識賢、張詩盈、郭子乾、李程彬自由發揮。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《成功路上》吳翰林與許莉廷兩人的青澀戀愛正在萌芽。（圖／公視台語台、華視提供）

另一方面是她完全不會放風箏，所以讀完劇本當天，第一件事就是去買風箏，與吳翰林、洪毓璟、黃登楷相約去公園練習放風箏，也讓「學生組」四人感情變好。但是拍攝當天驗收成果時，風箏還是躺在地上不聽使喚，吳翰林苦笑：「最後只能靠導演親自下場才讓風箏順利起飛。」

最新一集預告中，王識賢與張詩盈為了打消李程彬對郭子乾的疑慮，宴請兩人一起把酒言歡。那場戲導演讓四位實力派演員自由發揮，其中郭子乾的表演讓張詩盈目不轉睛：「郭哥看起來非常誠懇，而且這角色真的是很能言善道，死的都能說成白的，讓我都想投資他了。」

▲《成功路上》王識賢、張詩盈、郭子乾、李程彬自由發揮。（圖／公視台語台、華視提供）

▲沒露營經驗的吳翰林，會想和朋友們一起體驗。（圖／公視台語台、華視提供）

郭子乾連筷子都很有戲，李程彬分享：「郭哥夾生魚片的時候，明明想夾一片筷子卻黏了三、四片，但是導演沒喊卡他就照演不誤，其他人也沒有笑場，結果他就一直在旁邊反覆黏住、甩掉與生魚片纏鬥。」

除此之外吳翰林與許莉廷的感情線也有重大進展，兩人前往山上露營，李程彬更傳授吳翰林把妹密技「靠近、推倒！」，讓網友笑稱「教壞囡仔！」吳翰林坦言自己沒有露營的經驗，但是若有機會很想和好朋友們一起嘗試準備食物、放鬆看風景、打屁，一定很有趣。

▲《成功路上》王識賢、張詩盈、郭子乾、李程彬自由發揮。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《成功路上》王識賢、張詩盈、郭子乾、李程彬，戲中演技自由發揮。（圖／公視台語台、華視提供）

許莉廷則透露拍攝露營畫面時，自己跟吳翰林都很專注融入曖昧的氣氛，耳邊突然傳來一個大聲的跑步聲，從遠方朝著我們衝過來，她驚嚇之餘下意識護住胸部，結果轉頭發現竟然是黃登楷！原來是導演惡作劇，偷偷安排他出來嚇兩人一跳，讓她直呼：「導演真的很幼稚！」《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

▲《成功路上》王識賢、張詩盈、郭子乾、李程彬自由發揮。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《成功路上》郭子乾連筷子都很有戲。（圖／公視台語台、華視提供）

 

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