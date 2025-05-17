「夢想家啦啦隊長」凍卵取17顆　PO巨肚照洩身材：我的人生大事

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓（董梓甯）平時會透過社群記錄應援日常，私下不吝嗇與粉絲互動，最近她就在IG上傳短片，開心宣布去凍卵，透露自己最終取卵17顆，並在影片中附上巨肚近照，「各位，說過有好消息一定會告訴大家..這是我的人生大事…就是！！我去凍卵啦！」

▲梓梓去凍卵。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

梓梓坦言，雖然她目前還沒有結婚或生子的計畫，但正因如此，為了將來不留下遺憾，以及未來寶寶的健康，所以決定提早去凍卵。她表示自己正全力衝刺事業，生小孩的時間點仍不確定，因此更需要替未來做準備，「女生的卵子顆數每一年都會下降，跟生育能力息息相關。」她表示整個過程很值得，也可以讓她安心地繼續拚事業。

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▲梓梓分享凍卵療程。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

梓梓分享整體療程，並鼓勵有意願的女性放心行動。她透露打針時幾乎一點感覺也沒有，只有破卵針的感受類似打疫苗，而正式取卵過程則是在舒眠麻醉下進行。她提醒，每個人的體質與耐受程度不同，但整體經驗讓她覺得非常值得。她更推薦女生都能考慮做這項規畫，並開放粉絲私訊提問，「詳細的費用、想了解的問題，都很歡迎私訊我我都可以替各位解答。」

▲梓梓取卵17顆。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

梓梓表示，透過這次凍卵才深刻體會到，求子之路並不是每個人都一帆風順，許多夫妻因高齡、疾病、環境因素或不明原因難以懷孕。她感性喊話，希望外界對於捐卵、捐精者能有更多理解與支持。最後，梓梓也不忘感謝凍卵過程中陪伴她、幫忙打針的各路好友，讓她覺得這段過程充滿意義。