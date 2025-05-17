Makiyo痛批司機家屬「說謊募款」費玉清也受騙！　露面揭實情：讓我成長

記者孟育民／台北報導

女星薔薔今（17日）迎來35歲，舉辦生日單曲派對，宣布首度以歌手身分出道，推出自創 House 舞曲〈LOVE ME OR NOT〉，MV 斥資千萬、歷時三年籌備、遠赴加拿大拍攝，作品也是送給自己的生日禮物。而Makiyo也特地現身送上祝福，並直接認購100張，展現好交情。Makiyo日前重提2012年醉毆運將事件，並稱司機林男未昏迷，引發討論，如今過往判決書遭挖，確實與外傳的爭議有出入，今再度表達自己的看法，更爆費玉清也司機矇騙。

▲Makiyo再度談到司機風波 。（圖／記者謝盛帆攝）

根據判決書內容，林男進醫院時昏迷指數是14（滿分15分代表正常，最低3分為完全昏迷），更提及林男在救護車跟急診室意識都是清楚的。Makiyor今認為司機家屬當年不應該擅用媒體騙人捐款，「嚴凱泰、費玉清就是被騙到！ 還有很多的觀眾，募款的時間還滿長的，希望網友不要再被詐騙的行為騙。」

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▲Makiyo希望不要再有人受騙 。（圖／記者謝盛帆攝）

被問到是否會有冤屈，她則說：「很冤沒關係，可以讓我成長，（但）也讓很多人誤會。我最沒辦法接受的是大家被騙的這件事情，我的事情沒關係，但我覺得他們做這件事情不對。」她忍不住還原當時現場，「司機先用拳頭打我！你們看判決書就知道，之後還有很多證據。」還點名對方以「沒出國」的方式，企圖轉移話題，點名對方「假昏迷、騙錢」。