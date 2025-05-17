蔣友柏開小紅書被嫌「經營不夠用心」　高EQ回應獲讚

記者張筱涵／綜合報導

蔣友柏是蔣家第4代，也是橙果設計創辦人，11日開創小紅書後，發布第二則影片卻被網友說「能不能用點心」，對此他特別回應檢討，獲網友稱讚很謙虛。

▲蔣友柏談收藏理念。（圖／翻攝自小紅書／蔣友柏）



蔣友柏11日開設小紅書：「大家好我是蔣友柏，我入駐小紅書了，第一條，關於我，關於作品背後的選擇，關於作品背後的選擇，如果你也對藝術感興趣，那歡迎來看看！」附上的影片中，他先以旁白表示「我是一個堅持走自己路的叛逆者，不知道大家怎麼想，就這樣吧」，接著以文字闡述「他們說蔣家第四代，但我更喜歡描繪想像裡」並配上多則他創作藝術作品的模樣。

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▲蔣友柏分享生活。（圖／翻攝自小紅書／蔣友柏）



這次會開創小紅書，主要也是想要分享作品，蔣友柏15日分享自己的愛牌，已經對魚收藏的想法和概念，「其實每件收藏的東西，背後都有一個沒說出口的故事，我說的不一定對，但這是我的方式。」

然而該支影片上線後，引來部分網友批評影片剪輯問題，其中一名網友直言：「營運能不能用點心，這支影片兩個BGM（背景音樂）重疊，太影響影片觀感了。」對此，蔣友柏親自回覆，態度謙遜地解釋：「上傳問題，還不太會玩，我研究一下。」

影片雖有小瑕疵，但不少網友仍給予鼓勵與理解，有人表示：「感覺還好吧，不要太嚴格」、「我感覺影片做得不錯」，也有人分享自身經驗說：「我也試過，現在小紅書上傳附件後，有時候會自動配一個背景音樂，要手動刪掉，否則就會出現兩個BGM。」另有網友留言安慰：「做得很好了，隨意，只不過是生活中的一些感悟和分享」、「很謙虛啊。」

▲蔣友柏謙虛回應。（圖／翻攝自小紅書／蔣友柏）