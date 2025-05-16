串流收視週榜／《雷霆特攻隊*》特輯電影奪冠！台劇收視王牌是他

記者陳芊秀／綜合報導

串流平台近期新片輪番上架，尤其適合全家觀賞的電影收視表現相當出色，同時熱播中劇集持續更新播出，也逐漸鞏固喜歡追劇的劇粉。其中連霸兩週Disney+冠軍的《破·地獄》，被漫威《雷霆特攻隊*》特輯電影超越，韓劇《鬼宮》、《比天堂還美麗》拿下平台週榜第一，台劇《成功路上》是以穿越為主題的台語劇，播出後成績不俗。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

Disney+／《雷霆特攻隊*》特輯電影

▲《雷霆特攻隊*》特輯電影上架即冠軍。（圖／翻攝自X）

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香港神片《破·地獄》連霸Disney+兩週冠軍，現在收視排名下降，朴恩斌主演的韓劇《狂醫魔徒》是劇集類收視第一。而漫威票房大片《雷霆特攻隊*》的特輯電影上架後空降第一。

friDay影音／《地球娛樂室》霸榜韓綜

▲friDay影音收視週榜（5/5-5/11）。（圖／friDay影音提供）

《Biong Biong地球娛樂室》第3季於4月26日播出後，至今已連續三週都是平台第一，新韓劇韓劇《24小時健身俱樂部》持續第二。而日劇《宛如粼光夫婦日和》被視為春季檔黑馬，在日本串流收視成績持續攀升，在friDay影音上週排行第5，最新一週排行第6，持續在前10名熱門。

Hami Video／《鬼宮》奪冠

▲Hami Video收視週榜（5/5-5/11）。（圖／Hami Video提供）

奇幻古裝韓劇《鬼宮》由陸星材搭檔金知妍主演，描述奎章閣檢書官「尹甲」與巫女「汝里」是青梅竹馬，但是「尹甲」死去，身體被惡神螭龍「姜哲」霸佔，與巫女「汝里」展開從對立到心動的愛情故事。劇集最新一週成為平台收視冠軍。

iQIYI／《淮水竹亭》霸榜

▲iQIYI收視週榜（5/5-5/11）。（圖／iQIYI提供）

《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演，本週蟬聯收視第一，且全劇已經完結，將在吸引一波喜愛一口氣追劇的觀眾加入。仙俠虐戀劇《落花時節又逢君》也持續是收視第3名，儘管在大陸評價不高，台灣觀眾對仙俠陸劇的故事流程仍相當喜愛，顯現出台灣大陸兩地觀眾口味不同。

KKTV／《新聞主播》霸榜4週

▲KKTV收視週榜（5/5-5/11）。（圖／KKTV提供）

阿部寬主演的《新聞主播》在台灣KKTV已經霸榜一個月之久，儘管日本頻傳女主角永野芽郁戲份變少、修改劇本等報導，追劇粉絲仍相當死忠，不受負面傳聞影響。

LINE TV／《大學聲》衝冠

▲LINE TV收視週榜（5/5-5/11）。（圖／LINE TV提供）

《大學聲YOUNG VOICE》是屬於大專院校生的歌唱競技節目，集結全台各大專院校最具潛力的音樂新星，透過層層海選與實力對決，最新一週是LINE TV的收視冠軍。而收視第二是實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，由李銘順、李銘忠兄弟檔騎摩托車旅遊，節目呈現兄弟倆沿途經歷不同體驗的過程，播出後收到不少好評。

MyVideo／隋棠《太太太厲害》

▲MyVideo收視週榜（5/5-5/11）。（圖／MyVideo提供）

台劇《太太太厲害》5月2日在平台上架，最新一週擠下仙俠陸劇《落花時節又逢君》成為冠軍。同時動畫片《加菲貓：農場大冒險》、《妙妙犬布麗》第3季分居第2、3名，前一週冠軍《落花時節又逢君》名次降至第4。

Netflix／台劇《成功路上》週榜熱門

▲《成功路上》是穿越題材的台語劇，由李程彬主演。（圖／翻攝自IG）

Netflix最新一週戲劇熱門週榜中，台劇《成功路上》收視第3，該劇由李程彬主演，是全台語發音的劇集，故事宛如台劇版「回到未來」，描述家中負債的男主角，家中遭遇追債時意外穿越回到1989年，與年輕的父母而高中的自己相遇，為了改變未來，開始幫助父親重振事業，改變母親的命運，同時命運環環相扣，也讓故事增添更多看點。而演出爸爸一角的王識賢，演出的作品在串流平台都擁有好成績，這次不僅戲劇《成功路上》上熱門TOP 10，參演電影《角頭—大橋頭》也是電影熱門週榜冠軍，堪稱是台劇的串流收視王牌。

▲王識賢《成功路上》演事業失敗的爸爸。（圖／翻攝自IG）

▲王識賢參演的台語劇《成功路上》、電影《角頭—大橋頭》都是收視熱門。（圖／翻攝自Netflix官網）



公視+／《凡爾賽玫瑰》經典吸粉

▲公視+收視週榜（5/5-5/11）。（圖／公視+提供）

《凡爾賽玫瑰》是日本漫畫家池田理代子的創作，以法國大革命前夕及革命期間的背景為舞台，描述兩位女性的命運，一位是法國王后瑪麗安托瓦內特，一位是近衛軍隊長的奧斯卡，電視動畫版於1979年在日本播出，堪稱經典神作，也曾在台灣電視頻道播出，相隔數十年上架串流平台，吸引大批粉絲朝聖，登上收視冠軍寶座。

▲《凡爾賽玫瑰》動畫經典。（圖／翻攝自X）