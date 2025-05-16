秦漢睽違24年回歸台劇！　拍戲只跟謝盈萱互動「忽視旁人原因曝」

記者孟育民／台北報導

台視《台灣名人堂》明（17）日將專訪資深演員秦漢，秦漢睽違24年回歸台劇，在全新華語影集《忘了我記得》中飾演讓女主角又愛又恨的「外星人老爸」程光齊，談及飾演一位年邁且罹病的爸爸，秦漢坦言本來很排斥「又老又生病」的可憐角色，這次放下抗拒拍攝，更給出高評價：「我沒有看過人家拍醫院拍得這麼好的，這是大實話。」

▲秦漢（右）接受台視《台灣名人堂》訪問。（圖／台視提供）

《忘了我記得》由劉若英首度擔任編導，劇情聚焦於講述每個家庭中深耕心底「記得」的溫馨故事。秦漢與劉若英因戲劇合作結緣，提起接演契機，秦漢表示沒有看過劇本就點頭答應出演，坦言：「我相信劉若英是懂戲的，應該不會差的。」這次在詮釋不按牌理出牌又童心未泯的「樂爸」時，秦漢嘗試用「不演」的方式詮釋角色：「我要忘記我是個演員，只需要活在這個劇本的某一個剎那之間。」

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▲▼秦漢睽違24年重返台劇，飾演一位年邁且罹病的爸爸。（圖／台視提供）





而和劇中飾演女兒的謝盈萱合作，也是秦漢接下這部戲的原因之一，秦漢和謝盈萱原本並不認識，但為了讓自己沉浸在劇中的情境，在拍戲過程中只與謝盈萱互動，與導演和工作人員刻意保持距離，表示：「因為她是我女兒，我要跟她多講話。」，把其他人當作不存在，專注在角色的世界裡。