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獨家／tripleS最大型24人女團出道　「她去廁所遭丟包」經紀人都沒發現

記者吳睿慈／專訪

南韓史上最大型女團tripleS於2022年陸續公開成員，耗時2年時間才正式曝光24人，就連團員都一度懷疑「真的會24人嗎」、「還不會後面是虛擬成員」。她們4月底派出8位成員琉然、拏炅、知禹、琴音、川上凜、念慈、山田楓、諝娫來台參加拼盤，接受《ETtoday》專訪，談及團隊人數眾多，琉然、琴音都曾被大隊丟包過，甚至連經紀人都沒發現，後來才制定預防丟包點名方式。

▲▼▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲tripleS是南韓首個大型女團。（圖／記者謝盛帆攝）

tripleS來到台灣開唱，琉然致謝歌迷的熱情，「可以一起參與這麼大的舞台，光是這點就覺得很感激了，粉絲一起唱著我們的歌，還為我們歡呼應援，我們感到很開心」。念慈回到家鄉，特地教成員講中文「尖叫聲」，日籍成員琴音也在後台學了「好吃」、「好喝」等，表達對於美食的開心心情。

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▲▼ ▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▼▲念慈與拏炅曾經把成員名字叫錯。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

團員人數眾多，如果24人要集體移動時，會由經紀人控管先排成兩列，每位成員都有專數數字，比方說S1、S2等，從1號唱名到24號就能知道誰沒到齊。偶爾也有會調皮的成員亂報數，琉然當場示範：「我們之間也會開玩笑亂喊『不在的人舉手』，但因為不在的人不能舉手。」她們甚至還會叫錯成員的名字，拏炅自首：「因為也有人名字很相似，這之中我最常叫錯的成員是山田楓跟琴音，我很常把琴音叫成山田楓，把山田楓叫成琴音。」

對於台灣人念慈來說，韓文的部分發音易搞混，她坦言會把「昭玹」的發音唸成另一個類似音，後來索性改成叫對方「朴老師」，「因為她的姓是朴，然後會教我們跳舞，所以我都叫她朴老師然後就是變成姐姐新的一個綽號。」

▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▼▲琴音也曾被大隊丟下過，露出失落表情表示「有點難過」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

tripleS是史上最大型女團，多達24人人數，因此偶爾會有突發狀況，琴音曾有被丟下的經驗，「畢竟我們有24個人，如果少了一個人，大家仍不知情的狀況很多，所以這是沒辦法的事，但還是會有點難過。」此時，琉然也舉手承認自己被丟包過。

▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▼▲琉然被關在練習室近1小時，其他成員幾乎都不知情。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

琉然說，同樣是在24人練習的過程，「練習完以後，成員們都正在準備下班，我只是去了一下廁所再回來的期間，經紀人已經把門鎖起來，然後下班了」，她獨自被關在練習室裡近1小時，害怕強制撬開門會引發保全警鈴大響，只能站在原地枯等。

所幸後來有位保全走過來，問了琉然的名字，並打電話跟經紀人確認後，才核對身份放她出來，琉然突自爆遭丟包經驗，在場成員卻吃驚表示「真的假的」，沒半個人知情，她則無奈笑喊：「我自己也忘了說，因為成員數太多，我有跟1、2位成員說過，但如果要再跟剩下的23人說，等於我還要說23次，所以很多成員沒聽過。」

▲▼ ▲▼獨家／tripleS專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲tripleS知禹透露後來經紀人研發出如何防止成員被丟包的方式。（圖／記者謝盛帆攝）

最後tripleS研發出防止被丟包的方法，知禹透露，「現在就是所有人下班時、搭上車時，經紀人會確認車上誰有搭車，經紀人跟經紀人之間會分享情報，等確認完以後我們就會出發了」。

▲tripleS專訪。（圖／翻攝自官方X）

▲tripleS在5月正式回歸，主打歌〈Are You Alive〉已在12日公開。（圖／翻攝自官方X）

tripleS在5月正式以〈ASSEMBLE25〉回歸樂壇，山田楓透過專訪向粉絲喊話：「我們5月將推出〈ASSEMBLE25〉回歸，請大家多多期待，我們下次再見唷。」主打歌〈Are You Alive〉已在12日正式公開。

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