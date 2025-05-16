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韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

記者張筱涵／綜合報導

台灣近期爆出王大陸等十多名藝人閃兵，引發社會嘩然。而在南韓演藝圈其實也有過許多閃兵案例，其中幾位拔牙、增重和買尿等無所不用其極，還有人在入伍前放棄韓國國籍閃兵，結果被永久封殺且被禁止入境。

MC夢：拔掉12顆牙齒逃兵失敗，法院判部分有罪

MC夢（本名申東炫）7年間以7種不同理由拖延入伍，並拔除12顆健康牙齒，意圖以牙齒數量不足作為免服兵役的依據。儘管法院最終判其逃兵罪名不成立，但仍認定他以虛假理由延遲入伍行為違法，遭判有期徒刑6個月、緩刑6個月，此事件也使他遭到韓國主流媒體全面封殺，事業陷入低谷，而他近期則開設經紀公司做起幕後人員。

▲MC夢。（圖／翻攝自韓網）

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▲MC夢。（圖／翻攝自韓網）

Ravi：韓團偶像捲入癲癇診斷造假，事業重挫

VIXX前成員Ravi（金元植）則於2022年捲入兵役舞弊醜聞，首爾南部地檢指出，Ravi透過兵役仲介謊稱患有癲癇，並申請重新體檢，最終獲得補充役資格。但事後在警方調查相關案件中，發現仲介手機中有Ravi自願參與閃兵的紀錄，Ravi因此被依違反兵役法起訴，演藝事業全面停擺。

▲▼RAVI出席二審。（圖／視覺中國CFP）

▲Ravi。（圖／視覺中國CFP）

Don Mills：故意增重逃兵遭緩刑，後悔服役洗白形象

饒舌歌手Don Mills因涉嫌故意增加體重規避兵役，被判處1年有期徒刑、緩刑2年。然而他日後選擇以現役服役，並公開反省過錯，逐漸獲得社會諒解，形象有所回升。

▲Don Mills　（圖／翻攝自ig）

▲Don Mills。（圖／翻攝自ig）

劉承俊：從當紅偶像到永久封殺，甚至無法再入境韓國

韓裔美籍歌手劉承俊是韓國最具爭議的兵役逃避案例之一。儘管他曾在節目中強調「理所當然會服兵役」，之後因椎間盤突出判補充役（社會服務要員），但他在入伍前突然前往美國，並取得美國國籍、放棄韓國國籍。韓國兵務廳隨即向法務部申請將他列為「永久禁止入境」對象，並遭韓國演藝圈全面封殺，至今無法復出。

▲▼劉承俊。（圖／翻攝自微博／劉承俊）

▲劉承俊。（圖／翻攝自微博／劉承俊）

張赫、宋承憲：涉買假病歷免役，最終現役入伍挽回聲譽

知名演員張赫與宋承憲亦曾捲入兵役舞弊事件。宋承憲被控以他人尿液偽裝患腎病，張赫則被揭以韓幣3000萬元（約新台幣75萬元）購買「尿蛋白過高」診斷書。由於事發時效已過未遭法律制裁，2人最終選擇現役入伍，部分洗清爭議，得以重新出現在螢光幕前。

▲▼張赫。（圖／翻攝自Instagram／ajincome）

▲張赫。（圖／翻攝自Instagram／ajincome）

▲▼宋承憲。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）

▲宋承憲。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）

宋德浩：透過仲介謊稱癲癇逃兵，遭檢方起訴

宋德浩於2023年亦被爆出透過兵役仲介偽稱患有癲癇，並取得4級補充役資格。檢調單位指出，他曾於2020年中透過部落格聯絡仲介，並在仲介辦公室查獲多份兵役診斷書等證據，最終遭檢方起訴，被視為近年演藝圈兵役醜聞的又一案例，而他在2023年被發現後，低調入伍。

▲▼裝癲癇逃兵遭抓包！《MOVING異能》宋德浩秘密入伍：贖罪一輩子。（圖／翻攝自Netflix）

▲宋德浩。（圖／翻攝自Netflix）

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