動保協會曝大S 20年前善行　「每月默默捐款」志工感動：從不張揚

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S年初因流感併發重症，在日本辭世，噩耗震驚各界。至今她已離世百日，其妹妹小S（徐熙娣）日前發起緬懷活動，期盼讓媽媽早日走出傷痛，而新竹市保護動物協會也加入發文，分享了大S生前的善舉。

▲大S在年初病逝。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

協會透露，在20多年前，當時大S和妹妹小S剛出道，主持一檔綜藝節目，有觀眾透過傳真通報新竹市某處有流浪貓需要救援。透過節目團隊的協助，這則訊息成功傳達到協會，志工隨即出動進行救援，「救援的細節也早已模糊，但她（志工）記得，那隻貓應該是被救下來了。事後傳真回報了結果，並感謝節目團隊的轉介與關心。」然而，這段故事並未就此結束。

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協會指出，大S和小S在那次救援後，竟開始每月定期捐款支持協會，並且持續了好幾年，「那是一個還需到郵局劃撥才能捐款的年代。妳們在螢光幕前是當紅藝人，卻願意私下為動物默默出力，從不張揚，這份持續的善意，讓我們至今仍深受感動。」如今大S已離世，協會表示：「妳已化為天使離開人世，但妳留給世界的溫柔與善良，仍靜靜流動在許多角落，照亮著那些還在等待幫助的生命。」

▲動保協會透露大S（右二）和小S（左二）在協助救援後，還一直都有捐款。（圖／翻攝自小S Instagram）

協會在貼文中，也特別向徐媽媽致意，「謝謝妳，帶來了這麼溫柔、善良，願意默默付出的女兒。媽媽的心痛，不是我們所能體會的，但我們相信，妳的女兒曾真真實實地讓這個世界更溫暖。」協會也表示，大S從未真正離開，她只是以另一種方式繼續愛著家人，也愛著這個世界，「謝謝妳，大S。我們會一直記得。天使來過人間。」

▲動保協會發文緬懷大S。（圖／翻攝自Instagram／hsushiyuan）