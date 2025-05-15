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北影幕後／金馬影帝吳慷仁落馬！評審直言：不太像這個角色　王淨也是遺珠

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影節15日公布「台北電影獎」入圍名單，由2022年非常新人雷嘉汭、詹懷雲擔任揭曉嘉賓。《鬼才之道》以14項入圍領頭，《小雁與吳愛麗》12項與《白衣蒼狗》10項緊追在後。不過這次也有不少遺珠名單，包括金馬影帝吳慷仁、《鬼才之道》王淨等，雖然未入圍，但同樣獲得評審讚賞。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多劉追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁，都是本屆北影評審心中的遺珠。（圖／台北双喜提供）

吳慷仁前年以《富都青年》拿下金馬影帝，不過後續的《破浪男女》並未助攻他蟬聯金馬影帝入圍，15日也在未能在入圍上有所斬獲。台北電影節總監李亞梅表示：「評審認為吳慷仁是很厲害的演員，而且還能突破他自己。」但她也表示：「但有評審認為，她好像不太像這個角色，所以沒有進到前五名。」

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男星部分，同樣被點名的遺珠，還有《蟲》劉韋呈、《默視錄》巫建和。評審指出，劉韋呈在《蟲》的表演「雖然沒講什麼話，但很誠懇。」巫建和則是「和李康生互動非常好看」。李亞梅說：「本來有評審想為劉韋呈爭取新人獎入圍，但後來發現，他也沒有新人獎的資格。」

女演員方面，包括《夜校女生》陳姸霏、《默視錄》林幻夢露、《破浪男女》劉主平、《鬼才之道》王淨，都被點名是本屆遺珠。李亞梅表示：「王淨的表演，讓奇幻類型演出有長出血肉，這對電影非常需要。」剛拿下金穗獎最佳演員的《A面：我的一天》張寗，則被評審認為「演出完美無可挑剃，但因為是短片，戲份上比較吃虧。」

▲王淨出席《鬼才之道》 水手服場。（圖／記者林敬旻攝）

▲王淨在《鬼才之道》飾演的「同學」，也是評審心中的遺珠。（圖／記者林敬旻攝）

以百萬首獎為號召、年度最重要的台灣電影競賽「台北電影獎」，今年共有274件作品報名，包括劇情長片46件、紀錄片57件、短片138件、動畫片33件。在複選評審熱烈討論下，最後選出32部入圍作品（劇情長片15部、紀錄片6部、短片6部、動畫片5部），其中《鬼才之道》以最佳劇情長片、導演、編劇、男主角、女主角、女配角等14項成入圍大贏家。

演員獎項入圍名單充滿亮點，新舊世代對打。最佳男主角入圍者有《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦 、《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大、《鬼才之道》陳柏霖、《愛作歹》黃冠智；最佳女主角入圍者有《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《有病才會喜歡你》江齊、《我家的事》高伊玲、《鬼才之道》張榕容。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券也將於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。

 

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吳慷仁, 富都青年, 破浪男女, 台北電影節, 台北電影獎, 王淨

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