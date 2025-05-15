Melody爆請辭《11點熱吵店》「內幕曝光」！　電視台證實：尊重她決定

記者孟育民／台北報導

沈玉琳、Melody主持的TVBS《11點熱吵店》從2020年開播，播岀至今4年多，更曾入圍金鐘獎，深受觀眾喜愛。不料，今（15）日傳出Melody向節目請辭，對此TVBS證實此事：「TVBS《11點熱吵店》主持人Melody將於6／26（四）主持最後一集。雖然萬分不捨，我們尊重並支持Melody的決定，感謝她一路以來的投入與陪伴，為節目帶來無數精彩與亮點。未來也期待有機會再度合作，一起創造更多火花。」而Melody請辭的原因也曝光。

▲Melody請辭《11點熱炒店》。（圖／TVBS提供）

Melody即將離開《11點熱吵店》令人惋惜不已，Melody也不捨表示：「感謝大家一路以來對我和《11點熱吵店》的支持與厚愛，這段主持經歷對我而言意義非凡。因應孩子的就學安排，未來需頻繁往返海內外，擔心影響節目進度，才做出請辭決定。由衷感謝TVBS、製作團隊、玉琳哥與所有夥伴的包容與成全，期待未來還有機會再聚，一起創造新的美好回憶。」

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▲Melody為小孩教育請辭。（圖／TVBS提供）

沈玉琳對此也送上祝福，「雖然Melody答應過要主持到40週年、還說好要幫我推輪椅，但為了小孩，我還是支持也祝福她啦！謝謝她和我們一起創造了很多很棒的回憶，也感謝觀眾朋友對我們的支持，我們會繼續用好內容來服務大家，散播歡笑散播愛。」