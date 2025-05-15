陳零九裝高血壓閃兵遭逮　「小賴昔嗆逃兵試試看」片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。其中與歌手陳零九同屬團體「五堅情」的成員小賴，日前邀網紅阿翰聊當兵話題的影片，如今也被網友挖出來討論。

▲小賴（圖左）邀阿翰一起拍片。（圖／翻攝自YouTube／官方頻道小賴）

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影片中，小賴直言：「我們這種當兵，那些逃兵的給我試試看！」阿翰聽完後也附和說：「對啊！我們都當兵了，逃屁哦！」他更透露自己大學班上10個男生，只有他一人入伍，其他人多半以身體不適為由逃避兵役。

談到入伍心情，小賴坦言自己一開始其實是排斥的，但後來反而認為這段經歷讓他更具男子氣概，「我就想說，欺負我們的也是這些人，逃兵也是你們這些人，我有時候就覺得，我當兵我比這些人man很多耶！」阿翰也表示認同，形容自己當兵就像是拿了一張證狀，雖然當年也曾感到害怕，但內心卻有種迎向挑戰的期待。

▲小賴、阿翰都當過兵。（圖／翻攝自YouTube／官方頻道小賴）

此外，小賴和阿翰也聊到外界對他們的刻板印象。小賴提到，當初入伍前，身邊很多人認為他這樣的個性容易被欺負，阿翰則補充說他是在高雄左營服役，小賴則是在成功嶺。隨著閃兵案延燒，影片如今也被挖出來討論，有網友就留言表示「現在這句話好諷刺那些逃兵男藝人。」

事實上，五堅情團員陳零九因涉嫌造假醫療證明逃兵遭逮，昨（14）日他被拘提到案，據了解，他花了大約30多萬元，透過閃兵集團使用造假手法，佯裝有「高血壓」進而取得免役。