威廉閃兵50萬交保！「棒棒堂」6棒當兵實況掀熱議　團員免役原因曝光

記者孟育民／台北報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，其中《模范棒棒堂》男星威廉也以50萬元交保，成為這次閃兵男團中交保金額最高的藝人。「Lollipop棒棒堂」日前相隔15年才在高雄巨蛋合體開唱，不過6個成員疑似都沒當過兵，掀起外界討論。

▲棒棒堂先前才合體開唱，滿滿回憶殺。（圖／記者黃克翔攝）

威廉涉嫌逃兵一事爆發後，當時他人正在綠島錄影，14日中午在臉書發文，寫道：「別擔心，我主動面對配合。」並PO出一張戴著帽子、背著背包步入警局的背影照片。威廉隨後搭機返台，新北市刑大守在機場，將他移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令新台幣50萬元交保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲威廉50萬元交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

閃兵案持續延燒，「棒棒堂」當兵話題也掀起外界討論，事實上小杰受訪時就透露自己免役，「我自己有家族性遺傳疾病所以沒當，當初有去醫院做檢查。」而小煜則因患有僵直性脊椎炎獲判免役，他透露：「我到現在每天至少要花15分鐘才能從床上起來，要做一些緩和運動，但對於當兵，規定就是規定，不管你喜歡或不喜歡，你都得接受。」阿緯同樣罹患僵直性脊椎炎，敖犬則是因為脊椎受傷免役；至於王子疑似也無當兵，不過記者求證目前尚無回應。

▲棒棒堂。（圖／記者周宸亘攝）