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白冰冰出道辛酸曝！趕歌廳駐唱「摔車全身血」　籌女兒奶粉錢半夜痛哭

記者孟育民／台北報導

白冰冰的《誠懇逗陣》這一集特別推薦新人陳涵瑜，她曾在韓國當過一年的練習生，最近推出新歌《eyes on me》，正準備展翅高飛。白冰冰也回憶起自己當新人時期的辛苦，她19歲時靠著在小歌廳駐唱，賺著一場8、900元的微薄酬勞，有陣子沒有工作，有個樂隊老師特別幫她引薦到羅東的西餐廳去試唱，當年沒有雪隧，是樂隊老師騎著摩托車載著她走九彎十八拐的北宜公路，當時不用戴安全帽，白冰冰是側座在機車上，結果一個轉彎她就掉下去，一個拐她又掉下去，摔到臉和腳都流血，白色禮服被染紅，結果到了餐廳當然被打回票，一毛錢都沒有賺到。

▲▼ 白冰冰（左）在《誠懇逗陣》介紹球球給大家認識。（圖／長興影視提供）

▲ 白冰冰在《誠懇逗陣》介紹陳涵瑜（球球）給大家認識。（圖／長興影視提供）

白冰冰也不是出道就走紅，她說：「我是出道15年後才唱到〈唱抹煞〉，才嘗到走紅滋味。」最辛苦的時候是她24歲生小孩不久，奶粉只剩下一杓，她又不敢跟人賒帳，眼看就要斷炊時，就接到一通救火電話，她飛車趕去桃園表演，到了現場觀眾都要散場了，她硬是厚著臉皮，要大家不要走，衝進去爬上桌子，再跳到舞台上，觀眾看到這個女生這麼拚命，才又坐下來聽完她唱歌，「那天請我去的老闆很高興，本來一場900元，我想扣掉來回車錢400多，只剩一半，結果老闆請我救火，幫我付車錢。」

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▲▼ 白冰冰（左）在《誠懇逗陣》介紹球球給大家認識。（圖／長興影視提供）

▲▼白冰冰分享自己出道的辛苦。（圖／長興影視提供）

▲▼ 白冰冰（左）在《誠懇逗陣》介紹球球給大家認識。（圖／長興影視提供）

白冰冰拿著900元現金，當時沒有便利商店，她就去柑仔店敲門，敲到老闆出來罵人，她一直跟對方歹勢，抱著奶粉跑回家，「那時候一方面很感激老天爺，我很窮，但老是有貴人幫我，一方面又覺得自己很命苦，回到家後女兒一直哭，但泡好奶粉往她嘴裡一塞，她就不哭了，我等到她睡著了，才放聲大哭。」

▲▼ 白冰冰（左）在《誠懇逗陣》介紹球球給大家認識。（圖／長興影視提供）

▲白冰冰年輕時為了女兒努力賺奶粉錢。（圖／長興影視提供）

有趣的是，影片中白冰冰竟是穿睡衣迎賓，白冰冰笑說：「只要是熟的朋友，我就會穿睡衣迎接。」20年前費玉清常去找她陪她走過喪女之痛，有天晚上12點多問「冰冰妳在幹麼？」她回答：「在家。」他又問：「方便的話就開門。」結果門一打開他已經在門外，看到她穿睡衣，又問「方便嗎？」白冰冰笑答：「你方便，我就方便。」

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白冰冰, 白曉燕, 誠懇逗陣, 陳涵瑜

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