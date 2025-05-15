記者張筱涵／綜合報導

韓綜《魔鬼的計謀2》近日發生爭議，其中出演者鄭泫揆（鄭賢奎）因節目中表現備受關注，不過也因語氣和態度引來網友負評，他14日更改Instagram簡介致歉，再次引發熱議。

▲鄭泫揆是首爾大學學生，也是門薩會員。（圖／翻攝自Instagram／am01h23m）



鄭泫揆在《魔鬼的計謀2》播出後，對應節目內容常被圭賢叫錯姓氏，便將Instagram個人簡介改為「不是朴泫揆」，然而在全新系列曝光後，他更改成了「對不起」，引發粉絲與觀眾揣測是否與近期節目播出有關。

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▲鄭泫揆以IG個人簡介致歉。（圖／翻攝自Instagram／am01h23m）



事實上，在13日公開的最新集數中，鄭泫揆與隊友崔玹準在策略上出現明顯歧見，他接連質問：「你會算數嗎？要不要算一下？」「這是用十進制算的對吧？」「那什麼才是更有利的？」「是因為心裡難過嗎？」等發言，引發部分觀眾批評其語帶壓迫，甚至質疑其對擁有KAIST背景的隊友存在貶低之意。

雖然有網友認為鄭泫揆的表現屬於正常競技過程中的緊張互動，不應因此遭受過度攻擊，但也有不少惡評湧入社群貼文。南韓論壇「theqoo」相關文章討論也反映輿論分歧，不少人對鄭泫揆遭遇網路暴力表達同情：「為什麼要跑去他IG留惡評？」、「只是語氣不討喜，根本沒必要罵成這樣」、「真的太誇張了，這根本不是什麼值得群起而攻之的事」，甚至有人呼籲他提告：「對這些過度投入的酸民應該提告，泫揆加油。」

事實上，鄭泫揆曾因參演戀愛綜藝《換乘戀愛2》而備受矚目，這次在《魔鬼的計謀2》的表現再度成為討論焦點，也再次凸顯實境競賽節目中「選手個性與策略」經常被過度放大解讀的現象。

▼爭議片段。（影片／取自X／myottlife，如遭刪除請見諒）

