原定8月登記…未婚妻離台！陳大天被上銬逮捕「婚事喊卡」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括「小蝦」陳大天、大根、陳零九等人。其中，陳大天一早在家遭到逮補，當時未婚妻劉樸也目睹了未婚夫被上銬的全程，女方14日臨時取消活動出席，而兩人本來將在8月登記結婚也確定喊卡。

▲陳大天與未婚妻劉樸。（圖／翻攝自IG）

陳大天捲入逃兵風波，所屬經紀大鵬公司回應「藝人行為造成社會不良示範，將偕同藝人全力配合調查。」未婚妻劉樸心情受到影響，原定將在14日出席璀璨之星記者會也臨時取消，她透過公司發聲「檢警突然到家裡搜索，帶走陳大天後，她緊急電話詢問未婚夫經紀人，才知道發生什麼事。」

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▲陳大天與未婚妻劉樸。（圖／翻攝自IG）

事實上，陳大天於2024年12月29日下午在國家戲劇院後台，向交往4年的小9歲女友劉樸求婚，他先前受訪時表示想在紀念日帶著未婚妻去登記結婚，日期為8月25日，不過這個計畫目前已喊卡，不過並非因為陳大天被逮而取消或延期。

▲陳大天與未婚妻劉樸。（圖／翻攝自IG）

對此，劉樸的經紀公司表示「還在找好日子，計畫是年底登記」，本來小倆口早就決定沒有要在8月登記，因為陳大天近期忙於舞台劇演出，她也早就安排前往加拿大遊學一個月，雙方都忙於工作、生活，所以早就說好沒有要在8月登記，而劉樸遊學計畫並不會因為未婚夫被捕而取消，會按照原定計畫出發，不過仍因此事心情受到影嚮，非常忐忑不安。





▲藝人陳大天移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝)