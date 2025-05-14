薛仕凌被問閃兵傻眼！　認「沒有入伍」有遺傳性疾病…檢查3次驗退

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括「小蝦」陳大天、大根、陳零九、就連《棒棒堂》的威廉也到案說明，成為網友關注的大事件新聞。今（14）日薛仕凌出席活動時也被問到當兵相關話題，大方坦言自己「沒有去當兵」。

▲薛仕凌被問及當兵話題。（圖／記者謝盛帆攝）

薛仕凌與劉子銓一同合作的台劇《我們與惡的距離 II》即將在6月開播，今（14）日兩人一同出席韓國潮牌快閃店的活動，被問及一早就爆出多名藝人涉嫌逃兵被警方傳喚的消息，他先是愣住後來說道「我不知道這個新聞，不知道有這個新聞」，強調是被記者詢問才得知。

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▲薛仕凌、劉子銓一同出席時尚活動。（圖／記者謝盛帆攝）

不僅如此，薛仕凌透露自己本身「沒有當兵」，當時延畢的時候就已經決定要入伍，後來去體檢才發現自己有「遺傳性高血壓」，原來是父親那邊有這類的症狀，總共檢查了三次才被驗退，當時醫生告訴他要特別注意血壓問題。

▲薛仕凌被問及當兵話題。（圖／記者謝盛帆攝）

隨後，薛仕凌解釋自己被醫生告知「遺傳性高血壓」是有危險性的，因此被斷定不適合當兵，坦言多年前得知此事後「有錯愕」，但沒有太多僥倖的心態，從去年開始就有健康檢查的習慣，血壓目前沒有紅字，反而出現「紅血球偏低」的情況。

▲薛仕凌被問及當兵話題。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，劉子銓被問到當兵話題，也表示自己目前就讀大學四年級，等到畢業之後就會計畫去當兵，至於先前有透露想要考取研究所，他幽默地說道「我覺得我考不上，還在思考」。

▲劉子銓被問及當兵話題。（圖／記者謝盛帆攝）