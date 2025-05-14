金曲36／方大同遺作「摘評審團獎還入圍5項」　丁曉雯感慨：用生命在燃燒

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋舉行，入圍名單在今（14日）公布，今年2月過世的金曲歌王方大同，以去年推出的最後一張專輯《夢想家》，一口氣入圍最佳作曲人、最佳作詞人、年度歌曲、最佳華語專輯、年度專輯獎，雖然沒有入圍金曲歌王，但摘下評審團獎，令歌迷感動不已。他的經紀公司也回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可；他會繼續在無邊宇宙中，傳遞療癒與和平的樂曲。」

▲方大同在本屆金曲獎入圍獲得評審團六項肯定。（圖／翻攝臉書／方大同）

評審團主席丁曉雯感性表示，方大同的作品不管是作曲、作詞、製作，都有進入最後討論名單，「這張專輯太精彩了，一直到最後討論的評審團獎，即使他前面已經入圍很多，這個獎還是要給他。」

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丁曉雯說，有些人可能會覺得，這張專輯跟方大同以前的作品相較起來有點陽春，「但仔細聽，詞曲好得不得了，他是用生命在燃燒、在寫歌，相當於呈現整個音樂歷程，是給我們的禮物。所以最後評審團獎還是決定要頒發給他，重要的原因是方大同的作品，會讓我們的市場、產業面有很大的影響力，如果大家願意花時間聽聽旋律、看看文字，就會知道為何這張專輯叫《夢想家》，這是我們最後做出很重要的決定。」

▲ 本屆金曲獎評審團主席丁曉雯。（圖／記者黃克翔攝）

她更說，很多評審聽了方大同的專輯，都突然對人生有了感悟，「這是很奇妙的，他才幾歲，我們都幾歲了，但聽完會覺得有些體悟，是很奇妙的，我必須說方大同在音樂上的成就，應該也是超齡早熟的，只是很可惜他比較早離開我們，但我覺得他留下的音樂作品，會一直陪伴我們。」