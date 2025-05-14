薛楷莉曾離婚！婚後1年老公就外遇　「懷孕險被枕頭悶死」遭家暴

圖文／鏡週刊

2004年，薛楷莉和陪她走過「削凱子風波」的顏冠得結婚，婚後生下一個女兒，她轉戰購物台擔任購物專家，銷售屢創佳績，原以為人生翻了新篇章，沒想到2013年兩人協議離婚，薛楷莉更指控顏冠得對女兒家暴且與簡姓女子小三有婚外情。

▲當年顏冠得（右）發生外遇後，夫妻倆還開記者會上演大和解。（翻攝自民視新聞）

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薛楷莉當時指出，其實早在結婚1年後，就發覺他外遇不斷，結婚9年的時間，更是不時施以家暴，連懷孕時都被毆打，還因此安胎二次。即使求助公婆，對方都要她自己想辦法處理，讓她難以接受。

當時薛楷莉開記者會聲淚俱下痛訴，2012年12月，兩人起爭執，顏冠得用膝蓋壓制她，還意圖拿記憶矽膠枕悶死她，「我真的差點無法呼吸，現在想到都很恐懼。」後續更為了爭奪監護權鬧得滿城風雨，2015年經士林地方法院裁定，由薛楷莉獲得女兒監護權，並獲賠50萬元，母女定居屏東。而顏冠得因為家暴外遇風波後，也逐漸退出媒體圈，近年幾乎銷聲匿跡在大眾螢光幕前，前幾年只傳出已另有了新女友。

▲2013年，顏冠得的外遇小三現身薛楷莉記者會當面致歉。（翻攝自TVBS）

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