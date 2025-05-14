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對戰胡瓜！徐乃麟新節目「遭高層打槍」內幕曝 爆停工1個月急補拍

獨家／《全村的希望》首錄翻車？徐乃麟新節目爆遭高層打槍

▲徐乃麟主持全新外景，找來張文綺與林莎搭檔，卻傳出首集錄影效果不佳。（圖／翻攝自徐乃麟臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

綜藝大哥徐乃麟睽違多年接下全新外景節目《全村的希望》，搭檔找來合作許久的張文綺與林莎，並邀請大兒子徐新洋擔任固定班底，盼為節目帶來新火花，能夠迎戰昔日搭檔胡瓜主持的《綜藝大集合》，徐乃麟也開心分享錄影照片。不料，卻傳出該節目早在4月7日已完成首錄，但由於效果未達電視台高層預期，雖然徐乃麟在社群上發文預告月底播出，但原本預計5月25日首播的時間傳出可能生變。

獨家／《全村的希望》首錄翻車？徐乃麟新節目爆遭高層打槍

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▲久違主持遊戲節目，班底也找來徐乃麟大兒子徐新洋擔任固定班底。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

徐乃麟新節目《全村的希望》，將由明星來賓與民眾一起互動玩遊戲，然而新節目定檔5月在周日晚間8點首播，與胡瓜主持的《綜藝大集合》打對台，兩位綜藝大哥將在同時段競爭收視，令許多觀眾期待不已。

獨家／《全村的希望》首錄翻車？徐乃麟新節目爆遭高層打槍

▲從檸檬的IG限時動態可見，該節目於5月初連續三天赴外縣市趕拍。（圖／翻攝自檸檬IG）

但根據知情人士透露，節目早在4月7日於北投某科大進行首錄，不過製作單位送審後，電視台高層對節目內容不甚滿意，節目錄製作業一度停擺，延宕近一個月後才恢復拍攝。而該集的嘉賓包括潘若迪、阿本、檸檬、巫苡萱等人錄了半天也不知是否算是白忙一場。

獨家／《全村的希望》首錄翻車？徐乃麟新節目爆遭高層打槍

▲卞慶華日前也PO出該節目錄影收工照。（圖／翻攝自卞慶華IG）

由於首錄內容無法使用，團隊近期全力趕拍補足進度。從中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬的IG限時動態可見，節目於5月初連續三天赴外縣市拍攝。7日錄影嘉賓據悉包括徐新洋、卞慶華、無尊、阿本、謝凱蒂與秀秀子；而從徐乃麟分享的社群照上可看到8日嘉賓為馬力歐、田舞陽、林輝瑝、大飛、黃沐妍與穎樂等人，希望藉此在綜藝戰場上脫穎而出。

獨家／《全村的希望》首錄翻車？徐乃麟新節目爆遭高層打槍

▲從徐乃麟的社群也分享了8日嘉賓有馬力歐、林輝瑝、大飛、黃沐妍與穎樂等人。（圖／翻攝自田舞陽IG）

雖然製作單位目前積極趕工，但原訂12日舉行的開播記者會也已延期，節目是否能如期在月底登場，仍有待觀察。

關於《全村的希望》第一集效果不如預期將不採用、是否會在5月25日如期首播，東森電視回應：「錄影一切正常，播出時間並無任何變動。」

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