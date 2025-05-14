嘴上喊分手！蔡瑞雪「醉後親吻」富二代男星…男方長輩反對轉地下情

▲21：18親完女友人，身影被遮掩的蔡瑞雪和孫麥傑（後）又小啄嘴唇來送別。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

有「北一女神」稱號的藝人蔡瑞雪，2023年遭本刊直擊和富少男星孫麥傑約會，5分鐘狂吻3次，戀情隨之曝光，但卻因男方長輩反對而分手；只是分手近1年，兩人又再度被直擊當街親吻，原來只是轉為地下情。

證實和蔡瑞雪分手後，今年2月孫麥傑出席BL劇《獨佔接班人》記者會時，還悵然若失地表示的確有情傷，但兩人還是好朋友，會保持聯絡。不過藕斷絲連的兩人近期重燃愛火，本刊也直擊兩人酒後接吻的激情畫面。

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▲孫麥傑（右）頂著富二代身分走闖演藝圈，以BL劇《獨佔接班人》作為出道作品。左為毛祁生、中為張家陞。（圖／鏡週刊提供）

醉美人放閃 狂啾3人

4月20日晚間9點多，孫麥傑現身台北市信義區的酒吧前，身邊則有3位長髮女子陪聊，孫麥傑還輕輕撫摸其中一女的頭髮，直到這位女生轉過來，才真相大白，原來能和孫麥傑有如此親密互動的，就是他的「前女友」蔡瑞雪。

只見蔡瑞雪一臉酒意，表情輕飄飄地傻笑，接著輪流嘴對嘴親吻另外兩位長髮女子，親完之後也沒把「前男友」孫麥傑晾著，緊接著就親了上去，根本是趁亂掩護愛情。一次陪聊3女、又被蔡瑞雪親完後，孫麥傑獨自進到酒吧，和其他友人喝酒，而蔡瑞雪則帶著兩女消失在夜色深處。

▲4月20日21：17，蔡瑞雪（前排中）和孫麥傑（後）現身台北市信義區夜店門口，趁著酒意，蔡瑞雪和友人（前排右）上演女女激吻。（圖／鏡週刊提供）

▲4月20日21：20，和孫麥傑（後）親完後，蔡瑞雪（前排中）滿臉笑容和友人有說有笑。（圖／鏡週刊提供）

▲4月20日21：22，蔡瑞雪和2名女友人離開後，孫麥傑（中）和朋友繼續在夜店喝酒。（圖／鏡週刊提供）

蔡瑞雪和孫麥傑的戀情起於2023年，當時2人在台北市華山文創產業園區牽手約會，不顧路上人潮熙來攘往，蔡瑞雪一路從孫麥傑的左手臂、右手臂親到胸膛，狂吻模式洩露熊熊愛火，不久後小倆口也爽快認愛。

▲前年底蔡瑞雪（左）和孫麥傑（右）戀情曝光，就是因為在路邊親親抱抱，如今又再重演相同畫面。（圖／鏡週刊提供）

男方家反對 難擋熱戀

大方認愛不過半年，蔡瑞雪和孫麥傑就傳出分手消息，原因是男方家長反對，讓這段甜戀戛然而止。孫麥傑出身廣告業家族，母親也是業界名人，他從英國留學返台後，白天擔任廣告公司高層，晚上當DJ，還接下微風廣場的代言，身邊玩伴是柯震東、王大陸等知名台北富少。

▲孫麥傑（左）一出道就成為微風廣場代言人，和宋蘋恩（右）登上型錄。（圖／翻攝自宋蘋恩IG）

蔡瑞雪坦承分手時，也強調自己從未有過豪門夢，「希望大家不要用金錢去衡量人，謝謝你們的關心。」但今年3月，蔡瑞雪遭到一名「孫姓男星」利用社群軟體性騷擾，前往警局報案；因為和當事人同姓，反而讓孫麥傑不小心捲入性騷烏龍的猜測中，當時男方經紀人向媒體表示，「他們私下應該是沒連繫了。」

豈料，蔡瑞雪和孫麥傑根本舊情復燃，以當街親吻的橋段，重演他們戀情剛曝光時的場景，可見不管長輩如何反對，都擋不住他們奔赴彼此的心。

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