看電影變奢侈！劉冠廷當爸後1年只進戲院1次　8點就睡覺「配合小孩」

記者蕭采薇／台北報導

去年成為新手爸爸的金馬男星劉冠廷，13日久違現身，為LaLaport威秀影城開幕活動站台。他坦言當爸後看電影的機會變非常少，到戲院看電影變成一件很奢侈的事。因此當能放風時，他特別找了可以躺著看的影廳，「哇，天啊，那真是太享受了。」

▲劉冠廷久違以工作名義難得來電影院。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷久違以工作名義難得來電影院，他透露最近一次看電影，是因為有保母照顧兒子「小太陽」，他跟老婆孫可芳（小豆）就趁著難得的空檔，看了電影《米奇17號》。劉冠廷坦言：「但一年可能就這一次，頻率變很低。」

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劉冠廷近期樂於享受家庭生活，作息也都配合小太陽，難得出來工作笑說有放風的感覺，直呼：「很興奮耶，我今天三點多就起床了！」他透露最近作息就是很早睡、很早起，配合小孩的作息，8、9點就上床睡覺。

▲劉冠廷坦言當爸後看電影的機會變非常少，到戲院看電影變成一件很奢侈的事。（圖／記者黃克翔攝）

問及小太陽目前是否已經可以睡過夜？他笑說：「可以了。」一說完馬上敲欄杆3下，「每次說完都要敲三下，話講太滿就會有事。」至於上週母親節怎麼過，他害羞表示有準備小禮物給小豆，「沒有特別怎麼慶祝，但有感謝老婆的辛苦付出。」

雖然暫緩工作節奏，不過他與古天樂合作的新片《私家偵探》即將上映，談到與古天樂的互動，他顯得十分興奮，直言：「他（古天樂）氣場很強！就覺得他是電影裡面的人，在你面前這樣，沒有action的時候會覺得：欸，這一切是真的嗎？」

▲暫緩工作節奏，不過劉冠廷與古天樂合作的新片《私家偵探》即將上映。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷接著說：「演戲時當然在角色中，但一喊卡之後只敢遠遠看著古老闆，不太敢主動找對方講話，「我很怕造成他的不便。他講廣東話嘛，我只會講中文，怕他為了配合我講中文會不舒服。所以不太敢找他，除非他主動找我。」他也特別提到，拍戲時他特別留下來陪他對戲，「我很感動，通常大前輩是可以直接離開，我也不太可能開口要求，他卻願意留下來。」