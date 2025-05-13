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曾經被嘲笑...理想混蛋成軍8年終於官宣「要唱台北小巨蛋」時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

人氣夯團理想混蛋成軍8年，終於宣布將在11月1日站上台北小巨蛋開唱，演唱會主視覺今曝光，四人齊心舉起一架名為「理想號」的手作紙飛機、眼神一致且遙望前方，象徵他們真誠地邀約：「希望無論晴天雨天，讓我們都將乘載著所有小混蛋對我們的支持與期待，搭乘「理想號」共同飛越這八年的精彩時光。」更呼籲樂迷屆時一起見證重要一刻。

▲▼理想混蛋11月1日小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）

▲理想混蛋宣布11月1日小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋從校園吉他社僅僅三坪半的小小社辦萌芽，耕耘創作進而出道，更締造〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈愚者〉、〈行星〉、〈離開的一路上〉等多首數位點擊神曲，唱遍不同大小、城市舞台，終於在今日發布攻蛋宣言，他們熱情號召小混蛋（粉絲名）：「讓我們一起在小巨蛋裡，完成我們冒險篇章最精彩的一頁！」

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雞丁形容：「曾經是遙不可及的一個夢，到成為一個望著它、一直努力試圖觸碰到的目標，而現在我們正在倒數著日子，正式在實現的路上了。」唱片公司何樂音樂就在小巨蛋附近，他透露：「每次從捷運站出來，要去公司的路上，經過這顆小巨蛋，總是很多情緒。原本總是期待著哪一位歌手即將舉辦演出、現在是期待著自己即將舉辦演出，曾經被嘲笑、被認為不可能的夢想，我們要實現了。」

▲▼理想混蛋11月1日小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）

▲理想混蛋成軍8年。（圖／何樂音樂提供）
 
建廷幽默說：「雙蛋合一的心情，就像宵夜的泡麵加了兩顆蛋。一顆其實已經足夠完美，但當你打入第二顆蛋的瞬間，那不自覺上揚的嘴角，說不出的期待與快樂，又帶有一點點罪惡感，不行、要忍不住了。」可沛則在演出場地清單再解鎖：「準備要打勾這個夢想的舞台，想到就覺得很夢幻跟為自己這幾些年的努力感到知足惜福。」阿哲不忘催票：「理想混蛋的演唱會從來不缺驚喜，不想錯過就趕快行動！」

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