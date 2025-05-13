ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩命》韓哥來台活動爆爭議！全場都視線死角 砸2萬買VIP才能看

貴到翻1／「韓哥」來台當賽車大使活動爆爭議　全場都是視線死角砸2萬買VIP才能看

▲「韓哥」姜成鎬（右）6月將再度登台出席「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」，跟林志穎一起擔任賽車大使。（圖／焦正德攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「韓哥」姜成鎬以《玩命關頭》系列走紅，在台擁有高人氣，多次來台的他，6月將再度登台出席「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」，跟林志穎一起擔任賽車大使。然而該活動主打複合式汽車嘉年華，還找來玖壹壹、高爾宣、女團「GENBLUE幻藍小熊」演出，票價也是貴桑桑，還有網友抱怨全場都是視線遮蔽區，只有2萬元的VIP票才能夠完整觀賞演出，讓想看表演的粉絲怒批「當大家是盤子」。

貴到翻1／「韓哥」來台當賽車大使活動爆爭議　全場都是視線死角砸2萬買VIP才能看

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲眾星雲集的活動卻被網友爆出除了兩萬元的VIP尊榮區之外，其他全是視線遮蔽區。（圖／翻攝自KKTIX網站）

貴到翻1／「韓哥」來台當賽車大使活動爆爭議　全場都是視線死角砸2萬買VIP才能看

▲主打複合式汽車嘉年華，還找來玖壹壹、高爾宣、女團「GENBLUE幻藍小熊」演出。（圖／翻攝自KKTIX網站）

該活動主打國際賽車賽事「世界電動方程式賽車Showrun」搬來台灣，預計把台北街頭變成城市賽道，成為紐約、摩納哥、柏林、墨西哥城、倫敦、羅馬、邁阿密、東京、上海等地的賽車城市，不用出國也能享受賽車速度及快感。活動票價也是明顯鎖定高端的愛車迷，票價僅有1480元、1800元兩種區間以及740元、900元的身障票，剩下則是最貴的VIP票，一張就高達2萬元。

貴到翻1／「韓哥」來台當賽車大使活動爆爭議　全場都是視線死角砸2萬買VIP才能看

▲座位分布表與售票頁面都顯示出大部分區域都是視線遮蔽區。（圖／翻攝自KKTIX網站）

除了賽車賽事外，活動也找來藝人演出，包括玖壹壹、高爾宣，以及近期人氣高漲的女團GENBLUE幻藍小熊，只不過活動一售票就鬧出爭議，頁面上所有票價都是視線遮蔽區，只有2萬元的VIP票可以完整觀賞演出，並獲得相關活動福利，讓想追星的幻藍小熊粉絲怒批「根本被當盤子」、「這叫做部分視線遮蔽嗎？根本全場都是視線不良區」。

對此主辦方回應：「其實一般票都沒有指定座位，而是類似演唱會搖滾區可以自由移動的站票，因場地關係不可避免仍有少部分視線不佳的區域，提醒觀眾提早入場基本上都不會有遮蔽區域的。

貴到翻1／「韓哥」來台當賽車大使活動爆爭議　全場都是視線死角砸2萬買VIP才能看

▲「GENBLUE幻藍小熊」鐵粉不滿明明是商演，卻必須砸2萬元才能看到完整演出。（圖／趙文彬攝）

延伸閱讀
貴到翻2／邱鋒澤賣專輯抽簽售1988超高貴　太空港半個月前取消被批「有夠雷」
獨家／求婚陳詩媛5個月　直擊王齊麟偕未婚妻奔賣場疑為婚房挑家電
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

推薦閱讀

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

黃鐙輝錄影回台送急診！　10層樓跳下閃人生跑馬燈「做鬼也不放過萁媽」

黃鐙輝錄影回台送急診！　10層樓跳下閃人生跑馬燈「做鬼也不放過萁媽」

18歲網紅突爆遭勒索「被逼到輕生」！　警方一查才發現：全是假的

18歲網紅突爆遭勒索「被逼到輕生」！　警方一查才發現：全是假的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚
  2. 李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁
  3. 小孟老師／5月13日星座運勢　天蠍座財運再創高峰
  4. 《玩命》韓哥來台活動爆爭議！全場都視線死角 砸2萬買VIP才能看
  5. 18歲網紅突爆遭勒索「被逼到輕生」！　警方一查才發現：全是假的
  6. 吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深
  7. 國際火線／照她的形象：趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？
  8. 李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」
  9. 鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做
  10. 許維芳同台泰國重量級歌手！　曝邀約內幕「演出突遇狀況」他下秒舉動超暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366