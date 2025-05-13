《玩命》韓哥來台活動爆爭議！全場都視線死角 砸2萬買VIP才能看

▲「韓哥」姜成鎬（右）6月將再度登台出席「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」，跟林志穎一起擔任賽車大使。（圖／焦正德攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「韓哥」姜成鎬以《玩命關頭》系列走紅，在台擁有高人氣，多次來台的他，6月將再度登台出席「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」，跟林志穎一起擔任賽車大使。然而該活動主打複合式汽車嘉年華，還找來玖壹壹、高爾宣、女團「GENBLUE幻藍小熊」演出，票價也是貴桑桑，還有網友抱怨全場都是視線遮蔽區，只有2萬元的VIP票才能夠完整觀賞演出，讓想看表演的粉絲怒批「當大家是盤子」。

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▲眾星雲集的活動卻被網友爆出除了兩萬元的VIP尊榮區之外，其他全是視線遮蔽區。（圖／翻攝自KKTIX網站）



▲主打複合式汽車嘉年華，還找來玖壹壹、高爾宣、女團「GENBLUE幻藍小熊」演出。（圖／翻攝自KKTIX網站）



該活動主打國際賽車賽事「世界電動方程式賽車Showrun」搬來台灣，預計把台北街頭變成城市賽道，成為紐約、摩納哥、柏林、墨西哥城、倫敦、羅馬、邁阿密、東京、上海等地的賽車城市，不用出國也能享受賽車速度及快感。活動票價也是明顯鎖定高端的愛車迷，票價僅有1480元、1800元兩種區間以及740元、900元的身障票，剩下則是最貴的VIP票，一張就高達2萬元。

▲座位分布表與售票頁面都顯示出大部分區域都是視線遮蔽區。（圖／翻攝自KKTIX網站）



除了賽車賽事外，活動也找來藝人演出，包括玖壹壹、高爾宣，以及近期人氣高漲的女團GENBLUE幻藍小熊，只不過活動一售票就鬧出爭議，頁面上所有票價都是視線遮蔽區，只有2萬元的VIP票可以完整觀賞演出，並獲得相關活動福利，讓想追星的幻藍小熊粉絲怒批「根本被當盤子」、「這叫做部分視線遮蔽嗎？根本全場都是視線不良區」。

對此主辦方回應：「其實一般票都沒有指定座位，而是類似演唱會搖滾區可以自由移動的站票，因場地關係不可避免仍有少部分視線不佳的區域，提醒觀眾提早入場基本上都不會有遮蔽區域的。

▲「GENBLUE幻藍小熊」鐵粉不滿明明是商演，卻必須砸2萬元才能看到完整演出。（圖／趙文彬攝）



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