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慘被亂棍暴打逼陪睡！　《黑暗榮耀》林知衍火大潑尿反擊

▲▼ 林知衍《玉氏夫人傳》淪為奴婢慘遭獻身，勇敢向主人反擊。（圖／中天娛樂台提供）

▲因《黑暗榮耀》爆紅的韓星林知衍，時隔8年再度出演古裝劇《玉氏夫人傳》。（圖／中天娛樂台提供）

記者翁子涵／台北報導

因《黑暗榮耀》爆紅的韓星林知衍，時隔8年再度回歸古裝劇《玉氏夫人傳》，林知衍坦言對於演出該劇有些擔心，「我對史劇題材沒有信心，有一段時間都敬而遠之。」在拍攝前她更做了心理建設，頗有野心地說道：「想向大家證明我能演好史劇。」拍攝時除了要克服氣候炎熱，林知衍也分享冬天有一場戲實在是太寒冷，「在韓服裡面疊穿衣服，儘管如此還是挺冷的。」她更直言差點被凍死。

▲▼ 林知衍《玉氏夫人傳》淪為奴婢慘遭獻身，勇敢向主人反擊。（圖／中天娛樂台提供）

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▲▼ 林知衍《玉氏夫人傳》淪為奴婢慘遭獻身，勇敢向主人反擊。（圖／中天娛樂台提供）

▲▼ 林知衍《玉氏夫人傳》淪為奴婢慘遭獻身，勇敢向主人反擊。（圖／中天娛樂台提供）

林知衍在劇裡飾演天資聰穎的奴婢「狗德」，常幫服侍的大小姐抄寫詩詞而學會認字，卻時常受到大小姐虐待，認為無法改變命運的她，內心卻有著單純的夢想「不是被打死，不是餓死，而是壽終正寢」，後來因一次機緣讓她假冒身份，逆襲成為名門千金「玉太永」，甚至成為「朝鮮版律師」，為弱勢族群伸張正義，展現女性堅韌、果敢的一面。

首集一開始，「新生代男演員」秋泳愚所飾演的貴族少爺「宋諝仁」，因被「狗德」正直樂觀的性格所吸引，卻也讓「狗德」被自家大小姐誤以為故意勾引她的未婚夫，慘遭大小姐亂棍暴打，大小姐更命其他僕人「幫她淨身更送到父親房間」，要「狗德」獻身給主人，悲慘遭遇讓人心疼，就當大家以為「狗德」會受此屈辱時，她竟拿出鐮刀喊著「復仇」，並往主人臉上砍一刀，更在面對大小姐的出言不遜時，直接頂撞「在這片天空下，沒人該死，還有你才是那個骯髒的人」，接著就拿起尿壺往大小姐身上狂澆，這一幕讓人相當解氣。

林知衍除了演技精湛，近期她在實境秀《姊姊的產地直送2》也被誇讚性情率真、可愛不做作，在節目裡大家還見識到她「大胃王」的一面，林知衍自曝過去為了吃而到餐廳打工，「大學時著迷日式拉麵，就到拉麵店打工，迷上手作漢堡，就改去那工作。」讓人佩服她對食物的執著，身高166公分體重僅有48公斤的她，也分享維持身材的方法，「若晚餐覺得吃得太飽，隔天就一定要跑起來，早上空腹做伸展和慢跑對身體好。」
 

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