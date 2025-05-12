離婚強尼戴普3年…安柏赫德母親節二度當媽「迎龍鳳胎」陷代孕爭議

記者黃庠棻／台北報導

安柏赫德（Amber Heard）與強尼戴普（Johnny Depp）的世紀離婚訴訟一度引發全球關注，2022年6月官司落幕後，她逐漸淡出大眾視野，並透過代理孕母生下女兒Oonagh Paige，又在2024年12月傳出二度懷孕的消息，11日母親節當天她也在社群網站上宣布二度當媽，迎來龍鳳胎誕生。

▲安柏赫德母親節喜迎龍鳳胎。（圖／翻攝自Instagram／amberheard）

安柏赫德在離婚官司結束後，帶著女兒離開美國移居西班牙，台灣時間11日在Instagram上宣布迎來二胎誕生，是一對龍鳳胎寶寶，她曬出兩個小孩的腳丫子，寫下「在2025年的母親節，我感受到無法用言語表達的喜悅。」

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▲安柏赫德母親節喜迎龍鳳胎。（圖／翻攝自Instagram／amberheard）

隨後，安柏赫德分享喜悅，說道「今年我終於實現了多年來努力建立的家庭。今天，我正式分享這個好消息『我迎來了雙胞胎，加入了我們的家庭！我的女兒阿格尼絲（Agnes）和兒子海洋（Ocean）』，讓我的生活充滿了忙碌與愛。」

▲安柏赫德分享與大女兒照片。（圖／翻攝自Instagram／amberheard）

4年前，安柏赫德迎來大女兒誕生，她感性說道「她改變了我的世界。我曾以為自己不可能再有更多的快樂，但如今我感受到的是三倍的喜悅！」只不過，她的大女兒是透過代理孕母生下，目前居住地西班牙的代理孕母制度尚未合法，因此她迎來小孩的方式也吸引許多網友關注。

▲安柏赫德分享與大女兒照片。（圖／翻攝自Instagram／amberheard）

最後，安柏赫德並未公開迎來寶寶的方式，僅低調表示「儘管面對自己的生育挑戰，能夠以自己的方式成為母親，這是我一生中最謙卑的經歷。我永遠感激能夠負責任且深思熟慮地做出這個選擇。對於所有的母親，無論你們身在何處，如何來到這裡，我和我的夢想家庭都在和你們一起慶祝。永遠愛你們！」