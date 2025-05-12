快訊／《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功！　台裔女友曬「超大鴿子蛋」鑽戒放閃

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大華裔男星劉思慕（Simu Liu），因飾演漫威首位華人超級英雄《尚氣與十環傳奇》男主角「尚氣」走紅，從小臨演成為好萊塢演員。他在台灣時間12日凌晨在IG驚喜宣布，在巴黎向交往3年多的台裔女友Allison求婚成功！Allison也曬出戴上超大「鴿子蛋」鑽戒的照片，甜蜜寫下：「我們永遠在一起！」

▲劉思慕在巴黎，向交往近3年的台裔女友Allison求婚成功。（圖／翻攝自IG）

劉思慕也在IG貼上求婚成功的浪漫親吻照，並寫道：「從巴黎的週末、棕梠泉的一日遊、在片場的漫長夜晚、下午時段沙發上的蔬食時光，以及到我們之間共度的每一刻，我永遠都會選擇妳。」

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劉思慕曾於2022年底來台，與女友及好友同遊。一行人除了造訪台北牛肉麵名店、饒河夜市、大安森林公園外，足跡還遍及中部，特地到了日月潭觀光。

▲劉思慕宣布向女友Allison求婚成功，他曾在2022年底與女友一同回台探親。（圖／翻攝自IG）

劉思慕女友Allison也在IG表示，開心可以帶男友「一起回家」。兩人和友人一同在台北旅行，限時動態還出現「超LOCAL」台北街景，兩旁都是舊公寓，其中還有出現藥局、美而美等招牌，似乎是到女友老家拜訪，也顯見當時兩人就已經是見過家人的關係。