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Makiyo母親節憶亡母「重提醉毆運將案」　她求看判決書盼媽安息

記者王靖淳／綜合報導

女星Makiyo最近重提2012年醉毆運將事件，並稱司機林男未昏迷，且在求償前曾出國旅遊，林男家屬對她的言論相當不滿，已委託律師準備提告。為此，今（11）日適逢母親節，她也在臉書發文向已故媽媽表達思念，同時也提及醉毆運將事件表示：「懇請大家去看看判決書！別無所求！希望母親能看到真相水落石出。」

▲▼Makiyo（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲Makiyo曬出與媽媽過往的合照。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

Makiyo感性表示，媽媽離世十年來，自己每天都很想念對方，且內心始終認為空缺著一份溫暖與支持，「少了好多好多妳的鼓勵跟支持，感到好寂寞。」她坦言，面對人生各種困難時，心中仍相信媽媽會希望她堅強面對，「是妳給我最大的勇氣讓我面對一切，我好愛妳。謝謝妳生下我，讓我體驗好多的事情，開心、難過、痛苦、犯錯、承擔。」

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▲▼Makiyo（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲Makiyo發文祝媽媽母親節快樂。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

談到2012年醉毆計程車司機事件，Makiyo認錯，「是我不對，我已經得到現實與法律的教育。」如今她已成為人母，坦言只想為孩子爭取一個不受過去影響的未來，「也許社會願意給我機會了解一些真相，能告媽媽在天之靈，能讓我小孩能在這個土地上快樂長大，和朋友開心於校園玩樂，不會因母親的過往被影響。」最後，她呼籲外界能去看判決書，「懇請大家去看看判決書！別無所求！」並強調自己盼望媽媽能在看到真相水落石出後，真正地安息。

【Makiyo臉書全文】

親愛的媽媽，母親節快樂❤️
妳不在的這10年我每天都很想妳。
少了好多好多妳的鼓勵跟支持感到好寂寞，當我遇到困難的時候我知道妳會希望我好好的。
是妳給我最大的勇氣讓我面對一切，我好愛妳。
謝謝妳生下我，讓我體驗好多的事情，開心、難過、痛苦、犯錯、承擔⋯⋯
我現在要對在天上的媽媽說....
發生司機事件....
是我不對，我已經得到現實與法律的教育 。
如今我已為人母，只想在這麼多年後，也許社會願意給我機會了解一些真相，能告媽媽在天之靈，能讓我小孩能在這個土地上快樂長大，和朋友開心於校園玩樂，不會因母親的過往被影響。
懇請大家去看看判決書！別無所求！希望母親能看到真相水落石出。

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