小孟老師／5月14日星座運勢　 天秤賺網紅財、水瓶舊愛復合

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：開拓更多商機

感情：容易與人復合

財運：現金交易優惠

水瓶幸運色：鐵灰色

貴人：天秤

小人：雙魚

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雙子座

工作：業務競爭成功

感情：愛情甜度提升

財運：財富回收時刻

雙子幸運色：墨綠色

貴人：水瓶

小人：天蠍

天秤座

工作：任務順利完成

感情：學會道歉寬恕

財運：網紅贊助費用

天秤幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：職等考試合格

感情：有望認識正緣

財運：適時出場獲利

魔羯幸運色：銀白色

貴人：金牛

小人：處女

金牛座

工作：公關魅力強盛

感情：適合論及婚嫁

財運：充分了解風險

金牛幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

處女座

工作：長輩熱心指導

感情：相親遇到正緣

財運：偏財見好就好

處女幸運色：可可色

貴人：射手

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：美好即將來臨

感情：邱比特來報到

財運：主動向外開發

巨蟹幸運色：正紅色

貴人：獅子

小人：天秤

天蠍座

工作：適合工作談判

感情：避免爭吵沖突

財運：短線買賣獲利

天蠍幸運色：淺綠色

貴人：巨蟹

小人：雙子

雙魚座

工作：實力改變競爭

感情：異性經常互動

財運：懂得如何省錢

雙魚幸運色：鵝黃色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：擴大業務規模

感情：兩人溫馨擁抱

財運：生活消費減少

牡羊幸運色：蕉黃色

貴人：雙子

小人：射手

獅子座

工作：學習不斷進取

感情：創造美好回憶

財運：頭腦清晰投資

獅子幸運色：純白色

貴人：天蠍

小人：牡羊

射手座

工作：提供解決方案

感情：避免爭吵沖突

財運：朋友請客吃飯

射手幸運色：琥珀色

貴人：處女

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。