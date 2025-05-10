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OH MY GIRL出道10年「2成員不續約」！公司聲明：仍會以完全體活動

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團OH MY GIRL在2015年出道，每每推出新歌都引起討論，代表作有〈Secret Garden〉、 〈Nonstop〉、〈Dolphin〉、〈Dun Dun Dance〉等，團體在近日迎來與經紀公司的第二次續約，其中，成員YooA與Arin決定結束合約離開公司，僅有剩下的效定、勝熙、Mimi、洧彬等4人確定續約。

▲OH MY GIRL今年迎來出道10周年。（圖／翻攝自OH MY GIRL IG）

▲OH MY GIRL今年迎來出道10周年。（圖／翻攝自OH MY GIRL IG）

▲YooA與Arin決定不續約。（圖／翻攝自OH MY GIRL IG）

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根據韓媒報導，WM娛樂於8日表示：「最近已與OH MY GIRL成員效定、勝熙、Mimi、洧彬4人完成續約。效定、勝熙、Mimi、洧彬基於與公司10年來建立的深厚信任，繼2022年第一次續約後，再次決定續約。」接著補充：「成員YooA與Arin經過深度討論後，決定結束合約。」不過兩人僅結束個人合約，未來仍將以OH MY GIRL成員身份一同活動。

▲OH MY GIRL今年迎來出道10周年。（圖／翻攝自OH MY GIRL IG）

▲OH MY GIRL今年迎來出道10周年。（圖／翻攝自OH MY GIRL IG）

最後，WM娛樂感謝YooA與Arin過去10年的付出，並表達誠摯祝福：「感謝這10年間一路相伴的YooA與Arin，也會真心支持兩人未來的個人活動。」此前，OH MY GIRL剛於4月19日至20日於首爾松坡區奧林匹克公園奧林匹克大廳，成功舉辦出道10週年紀念演唱會《2025 OH MY GIRL CONCERT 'Milky Way'》。

以下為官方聲明全文翻譯：

大家好，這裡是WM娛樂。

首先，感謝在OH MY GIRL出道10週年之際，一直以來給予支持與祝福的粉絲們。

我們在此告知，已與OH MY GIRL的效定、勝熙、Mimi、洧彬4人完成續約。

效定、勝熙、Mimi、洧彬基於與公司10年來累積的深厚情誼與信任，繼2022年第一次續約後，再次選擇與公司攜手同行。我們對能夠與這些擁有特別緣分的成員們續約感到由衷高興，並衷心感謝她們作出的重大決定。

同時，成員YooA與Arin則經過深度討論後，協議結束專屬合約。

雖然個人合約結束，但YooA與Arin已承諾，未來仍會以OH MY GIRL成員身份持續活動。

我們也衷心感謝YooA與Arin過去10年來的付出，並將全力支持兩人即將展開的新挑戰與個人活動。

公司今後也會全力支援續約成員們的團體活動與個人發展，期盼粉絲們繼續給予OH MY GIRL成員們溫暖的關心與支持。

謝謝大家。

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