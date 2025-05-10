陳喬恩出國轉機「遇地勤狂催」　氣炸開嗆：不耐煩就回家待著

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩今（10）日在IG發限動，分享她在香港轉機時的經歷，並透露在登機門遇到一位男性地勤人員態度極差，對旅客表現出不耐煩的態度，為此她憤怒表示：「請問你在不耐煩什麼？你在催促旅客們什麼？你不耐煩你就回家待著。」

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩表示，當時機場人多，部分旅客對登機流程不熟悉，導致排隊及刷票過程出現混亂。然而，該名地勤人員卻用急躁的語氣催促旅客，讓她感到相當不適，「請問你在不耐煩，你在催促旅客們什麼？我們不懂就是要問，這是你的工作，你的專業。」

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陳喬恩認為，地勤人員的工作就是協助旅客順利且有秩序地登機，應該展現專業及耐心，「你不耐煩你就回家待著。」她也提到，這是她首次遇到如此大聲且無理催客人的地勤人員，所以感到相當驚訝，為此她喊話對方：「你是拿薪水工作的，請你拿出工作時的專業。旅客沒有必要承受你可能今天的壞情緒。」

▲陳喬恩PO限動罵地勤。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

最後，陳喬恩呼籲該地勤人員在面對工作時應調整情緒，避免將個人情緒帶進職場，影響旅客的登機體驗，「如果你是天天都如此不耐煩的態度面對你的工作，你回家整理好情緒再來工作吧。」