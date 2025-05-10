林襄辣舞片瘦到「看得到大腸形狀」！粉絲憂心釣出本尊曝身體現況

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近登上樂天女孩舞蹈總監陸筱晴的YouTube頻道，除了大方分享面對網路酸民的真實心情，也坦言之前因為壓力大而體重狂掉，但是如果時間重來，還是會踏上啦啦隊這條路。最近有網友上傳到球場支持的影片，影片中可以看到她露出消瘦的腰，肋骨的形狀清晰可見，引起粉絲擔憂她的健康。

▲林襄纖細的身材，引起部分粉絲擔憂健康。（圖／翻攝自林襄Instagram）

有粉絲分享在現場觀看啦啦隊應援時的林襄直拍，影片中可以看到林襄不只完全沒有腰間肉，甚至在扭動的時候，可以清楚看到肋骨，該粉絲也心疼直言「林襄瘦到簡直看得到大腸的形狀了，拜託多吃點飯好嗎？」引起許多人迴響，不過不久後，她就親自在下方留言解釋「米納桑～～～不用擔心，我很健康！」至於被猜測有厭食症，她也澄清「我沒有厭食」。

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▲林襄回覆粉絲。（圖／翻攝自Threads）

事實上，在陸筱晴的節目上，林襄就有被陸筱晴提到外型變瘦，並進一步詢問是否與評論有關時，林襄透露，工作增加讓她沒時間好好吃飯，加上每次經歷一些風波時，壓力就會變更大，因此體重自然下降，「我曾經有被人家說過我胖，所以我就會一直提醒自己，不要變成那樣子。」看得出對於自己的體態相當要求。